Gold Rate Today: सलग पाचव्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price: भारतात सोन्याच्या दरात सलग पाचव्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली आहे. 2 मार्च 2026 पासून सुरू झालेल्या या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये जागतिक अनिश्चिततेमुळे सावध भूमिका दिसून येत आहे. अवघ्या पाच दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 100 ग्रॅममागे सुमारे 1,09,700 रुपयांनी घसरला आहे. सोन्याच्या भावात झालेली ही मोठी घसरण सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. .आजचा सोन्याचा भाव Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आज राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 770 रुपयांनी कमी होऊन 1,62,260 रुपये इतका झाला आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,48,750 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,21,730 रुपये झाला आहे.दरम्यान, छोट्या खरेदीत बघितले तर 24 कॅरेट सोन्याचा 1 ग्रॅमचा भाव आता 16,226 रुपये आता तर दगिन्यांमध्ये वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं 14,870 रुपयांना आहे. .Maharashtra Budget: आज सादर होणार राज्याचा अर्थसंकल्प! शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेवर होणार मोठा निर्णय? .चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सराफा बाजारात आज सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीचा भाव 2,85,000 प्रती किलो इतकाच आहे. दरम्यान, मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव तेवढाच आहे. आज चांदी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकापासून अजूनही चांदी 1.35 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..राज्यातील सोनं-चांदीचा भाव आज राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र, त्याआधीच राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर, जळगाव आदि शहरांमद्धी 24 कॅरेटचा भाव 770 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति तोळा 1,62,110 रुपये इतका झाला आहे. तर दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,48,600 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 14,860 रुपये इतका आहे. त्यासोबतच 18 कॅरेटचा भावही 12,158 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे.दरम्यान, आजही राज्यभर चांदीचा भाव प्रति किलो 2,85,000 रुपये इतका आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.MCX बाजारात मात्र भाववाढ MCX वर एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव आज 1 टक्क्याने वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,61,108 रुपयांवर व्यवहार करत आहे तर मे फ्युचर्स चांदीचा भावही प्रति किलो 2,68,378 रुपयांवर पोहोचला असून त्यात सुमारे 2.4% वाढ झाली आहे.तज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढणारा कल यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू राहू शकतो.