Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Mumbai: अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाल्यानंतर काल एकदम सोनं 3 टक्क्यांनी तर चांदी तब्बल 11 टक्क्यांनी स्वस्त झाली. कालची घसरण आज होळीनंतरही सराफा बाजारात कायम असल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. चला मग जाणून घेऊयात जगभरातील आणि देशभरातील सोनं-चांदीचा भाव....सोन्याचा भावआज Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 11,64,660 रुपये आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव 1,50,950 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,23,530 रुपये इतका आहे.अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च या दोन दिवसांतच सोनं तब्बल 12 हजार रुपयांनी वाढल्यानंतर मागच्या दोन दिवसांत सराफा बाजारात सुमारे 5,500 रुपयांनी स्वस्त झाले. त्यानंतर आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं 3,110 रुपयांनी स्वस्त झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना आधार मिळाला आहे. .चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव आज 10,000 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. आज दिल्लीमध्ये चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपयांना विकली जात आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीच्या भावात घसरण दिसून आली. .राज्यातील सोनं-चांदीचा भावआज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव आदि शहरांमध्ये Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,64,510 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,50,800 आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,23,380 रुपये इतका आहे. राज्यभरात चांदीचा भावही 10 हजारांनी स्वस्त झाला असून प्रति किलो 2,85,000 रुपये इतका आहे. .MCX वर सोनं-चांदी महाग देशभरातील सराफा बाजारात सोनं स्वस्त झालं असलं तरी आज सकाळच्या सत्रात MCX बाजारात सोन्याचा भाव सुमारे 1.33 टक्क्यांनी म्हणजेच 2,100 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,63,265 रुपायांवर उघडला. तर, चांदीच्या भावातही कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज मोठी वाढ झाली. चांदीचा भाव सुमारे 6 हजार रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,71,000 रुपायांवर पोहचला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.