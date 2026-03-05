Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: गुरुवारी सकाळच्या व्यवहारात भारतातील सोन्याच्या किमतींवर दबाव कायम दिसून आला. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि जानेवारी महिन्यातील एकदम झालेली घसरण पाहता सध्या अमेरिका-इराण तणाव असला तरी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असल्याने सलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. देशांतर्गत सराफा बाजारात गेल्या चार दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 100 ग्रॅममागे सुमारे 95,500 रुपयांनी कमी झाला आहे..आजचा 24 कॅरेट सोन्याचा भाव Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,63,680 रुपयांवर आला असून त्यात आज 980 रुपयांची घसरण झाली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,50,050 रुपयांवर घसरला असून मागील सत्राच्या तुलनेत तो 900 रुपयांनी कमी झाला आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती स्थिर होण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी देशांतर्गत सराफा बाजारात मात्र घसरण कायम आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .आजचा 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 18 कॅरेट सोन्याच्या भावातही आज घसरण दिसून येत आहे. प्रति 10 ग्रॅमचा भाव 1,22,800 रुपयांवर आला असून कालच्या तुलनेत तो 730 रुपयांनी कमी झाला आहे. मोठ्या खरेदीकडे पाहता, 100 ग्रॅम 18 कॅरेट सोन्याचा भाव सध्या 12,22,800 रुपयांवर पोहोचला असून मागील सत्राच्या तुलनेत तो 7,300 रुपयांनी कमी झाला आहे..चांदीचा भावदेशांतर्गत बाजारात चांदीचा भाव मागच्या दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज स्थिर राहिला आहे. आज राजधानी दिल्लीमध्ये प्रति किलो चांदीचा भाव 2,85,000 रुपये असून चांदी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकापासून अजूनही 1.35 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. .राज्यातील सोनं-चांदीचा भावराज्यातील सर्व शहरांच्या सराफा बाजारात आज सलग चौथ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव, अमरावती आदी शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 980 रुपयांनी स्वस्त झाला असून प्रति तोळा 1,63,530 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,49,900 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,22,650 रुपये आहे. दरम्यान, राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,85,000 रुपये आहे. .Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .MCX बाजारातील भाव देशातील MCX कमोडिटी बाजारात एप्रिल गोल्ड फ्युचर्सच्या किमतीत 1,600 रुपयांची वाढ होऊन भाव 1,63,142 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला. तर मे सिल्व्हर फ्युचर्समध्ये जवळपास 2% वाढ होत सध्याचा भाव 2,70,501रुपये प्रति किलो झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.