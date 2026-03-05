Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today: पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव वाढत असले तरी देशांतर्गत सराफा बाजारात मात्र आज सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold Silver Rate Today

Gold Rate Today: Prices Drop Sharply for 4th Day; See Latest 22K & 24K Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold and Silver Price Today: गुरुवारी सकाळच्या व्यवहारात भारतातील सोन्याच्या किमतींवर दबाव कायम दिसून आला. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि जानेवारी महिन्यातील एकदम झालेली घसरण पाहता सध्या अमेरिका-इराण तणाव असला तरी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असल्याने सलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. देशांतर्गत सराफा बाजारात गेल्या चार दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 100 ग्रॅममागे सुमारे 95,500 रुपयांनी कमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates

Related Stories

No stories found.