Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग दुसऱ्या दिवशी किंमती घसरल्या; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today: जागतिक बाजारात आज स्पॉट गोल्डची किंमत प्रति औंस 5,112.34 डॉलर इतकी आहे. तर, स्पॉट सिल्वरची किंमत प्रति औंस 85.03 डॉलर इतकी आहे.
Gold Price Falls for Second Straight Day: Check Today’s Latest Gold Rate

Vinod Dengale
Gold and Silver Price Today: जागतिक बाजारातील अस्तिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही देशांतर्गत सोनं बाजारात मात्र सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. सामान्यतः जागतिक बाजारात जेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती किंवा अस्थिरता असते त्यावेळी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून लोक सोन्याला प्राधान्य देत असतात. मात्र सध्या भारतात तशी स्थिति मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत नाहीये. जागतिक बाजारात जारी किंमती वाढत असल्या तरी देशात मात्र किंमती कमी झाल्या आहेत.

