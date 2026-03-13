Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! सलग दुसऱ्या दिवशी किंमती घसरल्या; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: जागतिक बाजारातील अस्तिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही देशांतर्गत सोनं बाजारात मात्र सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. सामान्यतः जागतिक बाजारात जेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती किंवा अस्थिरता असते त्यावेळी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून लोक सोन्याला प्राधान्य देत असतात. मात्र सध्या भारतात तशी स्थिति मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत नाहीये. जागतिक बाजारात जारी किंमती वाढत असल्या तरी देशात मात्र किंमती कमी झाल्या आहेत. .सोन्याचा भाव आज Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 980 रुपयांनी घसरला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,61,390 रुपये झाला आहे. मागच्या दोन दिवसांत सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 2100 रुपयांनी खाली आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,47,930 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 14,930 रुपये इतका झाला आहे. तर 18 कॅरेटचा भाव 12,108 रुपये प्रति ग्रॅम झाला आहे. .Stock Market Today: शेअर बाजारात घसरण सुरूच! मात्र LPG गॅस टंचाईमुळे हे शेअर्स आजही तेजीत.चांदीचा भाव सोन्याच्या भावात सारखे चढ-उतार दिसून येत असले तरी चांदीचा भाव मात्र सध्या स्थिर व्यवहार करताना दिसत आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदीचा भाव कालइतकाच स्थिर असून प्रति किलो 2,80,000 रुपये आहे. .महाराष्ट्रातील भावआज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव तसेच इतर सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 980 रुपयांनी स्वस्त झाला असून 1,61,240 रुपये इतका आहे. त्यासोबतच दगिन्यांमध्ये प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,47,800 रुपये इतका असून प्रति ग्रॅम 14,780 रुपये आहे. तर 18 कॅरेटचा भाव ग्रॅम 12,930 रुपये आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,80,000 रुपये इतका आहे..Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.MCX बाजारातील भावआज सकाळी MCX वरील एप्रिल फ्युचर्सच्या सोन्याचा भाव 507 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,59,764 प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे तर चांदीचा भाव सुमारे 1,961 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,66,001 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.