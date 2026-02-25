Gold Rate Today: सलग 7 व्या दिवशी सोनं महागलं! सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: आज जागतिक बाजारात सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहेत.अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाबाबतची अनिश्चितता आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोनं खरेदीला प्राधान्य दिले त्यामुळे मागणी वाढली परिणामी भाववाढ झाली. .स्पॉट गोल्डचा भाव 0.5% नी वाढून प्रति औंस $5,174.76 वर पोहचला आहे. कालच्या सत्रात नफावसुलीमुळे सोन्याचा भाव जवळपास 1% खाली आला होता. सोन्यासोबतच चांदीच्या भावातही वाढ झाली असून स्पॉट सिल्वर चा भाव 1% ने वाढून प्रति औंस $88.23 वर पोहचला आहे..MCX बाजारातील भाव जागतिक बाजाराची परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येत आहे. आज सकाळी MCX बाजारात सोन्याचा भाव 780 रुपयांनी वाढला आहे. एप्रिल फ्युचर सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सकाळी 9.15 वाजता 1,60,755 रुपयांनी व्यवहार करत आहे तर मार्च फ्युचर चांदीचा भाव सुमारे 6,000 रुपयांनी वाढून 2,66,870 रुपये झाला आहे..Investment: NPS गुंतवणुकीतून व्हाल मालामाल! मिळेल एकरकमी 2.5 कोटी अन् दरमहा 1 लाख पेन्शन; जाणून घ्या सुरक्षित गुंतवणुकीचे सोपे गणित.सराफा बाजारात सोन्याचा भाव Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज बुधवारी सकाळी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 110 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,62,040 रुपये इतका झाला आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,48,550 रुपये इतका आहे. त्यासोबतच 18 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,21,570 रुपये आहे..सराफा बाजारात चांदीचा भाव देशभरात आज चांदीचा भावही वाढला आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदीचा भाव 2,85,000 रुपये प्रति किलो इतका आहे. फेब्रुवारी महिन्याचा विचार करता चांदी 35 हजारांनी स्वस्त आहे. .Stock Market Today : शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; IT शेअर्समध्ये वाढ; कोणते शेअर्स तेजीत?.राज्यातील भाव देशभरातील भाववाढीचा परिणाम राज्यातील सराफा बाजारातही झाला आहे. Goodreturns च्या आजच्या आकडेवारीनुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, जळगाव आदी शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,61,890 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,48,400 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,21,420 रुपये आहे. त्यासोबतच चांदीचा भाव प्रति किलो 2,85,000 रुपये इतका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.