Gold Rate Today: सलग 7 व्या दिवशी सोनं महागलं! सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today : जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणूक साधनांची मागणी वाढते, त्यामुळे त्यांच्या किमतींना आधार मिळतो.
Gold and Silver Price Today: आज जागतिक बाजारात सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहेत.अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाबाबतची अनिश्चितता आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोनं खरेदीला प्राधान्य दिले त्यामुळे मागणी वाढली परिणामी भाववाढ झाली.

