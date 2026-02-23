Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही 3 लाखांवर; गुंतवणूकदार खुश, मात्र सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव

Gold and Silver Price Today: गेल्या आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली तर चांदीने देखील काही प्रमाणात आपली घसरण भरून काढत पुन्हा तेजीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. आजही अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयानंतर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व व्यापार भागीदारांवर 15 टक्के शुल्क लावण्याचा विशेष आदेश जारी केल्यानंतर जागतिक बाजारात व्यापाराबाबत अनिश्चितता वाढली आहे आणि सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्याय म्हणून सोन्या-चांदीची मागणी वाढल्याने किंमती वाढल्या आहेत. .देशातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या आज सकाळच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव 2,070 रुपयांनी वाढला आहे. आज 24 कॅरेट शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,61,500 रुपये, 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,48,050 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,21,160 रुपयांना विकल जात आहे. 2026 वर्षात सोनं आतापर्यंत 1,35,210 वरून आज 1,61,500 रुपये इतकं झाल आहे. म्हणजेच एवढे चढ-उतार असतानाही सोन्याने 55 दिवसांत 26 हजार रुपयांची वाढ नोंदविली आहे. .Stock Market Today: ट्रम्प टॅरिफला धक्का देत शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढला; मात्र IDFC घसरला; कोणते शेअर्स तेजीत?.देशातील चांदीचा भावराजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदी चमकली आहे. आज चांदीचा भाव 25 हजार रुपयांनी वाढून प्रती किलो 3 लाख रुपये इतका झाला आहे. 2026 वर्ष सुरू झाल्यापासून चांदीचा भाव 2,38,000 रुपायांवरून आज 3 लाखांवर पोहचला आहे. त्यामुळे चांदी तब्बल 62 हजारांनी महागली आहे. .MCX बाजारातील सोनं-चांदीचा भावआज सकाळीच MCX बाजारात सोन्याच्या भावाने तब्बल 3 हजार रुपयांची वाढ नोंदविली. आज सकाळी एप्रिल फ्युचर गोल्डचा भाव 1,56,900 रुपायांवरून 1,59,950 रुपयांवर पोहचला आहे. तर मार्च फ्युचर च्या चांदीचा भाव तब्बल 6 टक्के म्हणजेच 15 हजारांनी वाढून 2,68,120 रुपयांवर पोहचला आहे. .PF calculation: तुमच्या 50 हजार पगारावर PF मध्ये किती पैसे जमा होतात? 25 वर्षांत कोटीचा फंड? पाहा संपूर्ण हिशोब.राज्यातील सोनं-चांदीचा भावजगभरातील भाववाढीचा परिणाम राज्यातील सोनं-चांदीवर देखील झाला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,61,350 रुपये, 22 कॅरेट सोनं 1,47,900 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,21,010 रुपयांना विकलं जात आहे.सोन्यासोबतच चांदीच्या भावातदेखील मोठी वाढ झाली असून आज चांदीचा भाव प्रति किलो 3 लाख रुपये झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.