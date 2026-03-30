Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! सोनं-चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील घडामोडींचा परिणाम देशातील सोनं-चांदी बाजारावर होताना दिसत आहे. मार्च महिन्यात युद्ध सुरू असताना देखील सोन्याच्या भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले. आज पुन्हा नवीन आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे भाव घसरल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. चला पाहुयात आजचे सोनं-चांदीचे ताजे दर......सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या वेबसाइटनुसार, आज सकाळी मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 810 रुपयांनी घसरला असून 1,47,280 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,728 रुपये इतका आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,47,430 रुपयांना विकलं जात आहे, तर चेन्नईमध्ये 1,48,370 रुपयांना विकलं जात आहे. त्यासोबतच मुंबईत 22 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,35,000 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 13,500 रुपये इतका आहे. तर 18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,10,460 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 11,046 रुपयांना विकलं जात आहे. कमोडिटी बाजारजागतिक बाजारातील सोन्याच्या भावातील घसरणीचा फटका MCX कमोडिटी बाजारातील सोन्यावरही झाला. आज सकाळी बाजार सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच सोनं प्रति तोळा 1400 रुपयांनी खाली येत 1,45,800 रुपयांवर व्यवहार करत होत. तर चांदी 1000 रुपये प्रति किलो एवढ्या किंचित घसरणीसह खाली येत 2,26,900 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.दरम्यान, जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 1.2% घसरून प्रति औंस $4,439.45 वर आले. तर चांदी सुमारे 1.2% नी कमी होऊन $68.67 प्रति औंसवर आली..चांदीचा भाव Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव तसेच राज्यातील इतर शहरांतील सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये इतका आहे. सोन्याचे भाव का घसरले? मार्च महिन्यात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 16% घसरण झाली असून, ऑक्टोबर 2008 नंतरची ही सर्वात मोठी मासिक घसरण ठरली आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे मजबूत झालेला अमेरिकन डॉलर. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षानंतर डॉलर तब्बल 2% पेक्षा जास्त वाढला आहे. परिणामी मजबूत डॉलरमुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्यापेक्षा डॉलरकडे अधिक कल दाखवल्याने सोन्यावर दबाव निर्माण झाला आणि सोन्याचे भाव घसरले.