Gold Rate Today: सर्वसामान्यांची चिंता वाढली! सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: आज देशातील सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली. कालपर्यंतच्या 4 दिवसांच्या घसरणीला आज ब्रेक लागला. सोन्याने पुन्हा यु-टर्न घेतल्याने आता सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. .जागतिक बाजारातही सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या तीव्र घसरणीनंतर नव्याने वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळाला आणि आज भाववाढ दिसून आली..Stock Market Today: शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात! MCX आणि NSEचा सोनं-चांदीबाबत मोठा निर्णय; कोणते शेअर्स वाढले?.सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आज सकाळच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव सुमारे 2,290 रुपयांनी वाढला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,56,640 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,43,600 रुपये झाला आहे. .चांदीचा भाव मागच्या सलग सहा दिवसांची घसरण बघता चांदीचा भाव 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी होणार असे वाटत होते मात्र आज एकदम 15 हजार रुपयांची वाढ होऊन प्रति किलो चांदीचा भाव 2,70,000 रुपये इतका झाला आहे. आपल्या उच्चांकापासून चांदी असूनही 1.5 लाख रुपायांनी स्वस्त आहे. .Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! 'या' मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भाव राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर,छ. संभाजीनगर, जळगाव आदि. शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,56,490 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,43,450 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,17,370 रुपये आहे. दरम्यान Goodreturnच्या माहितीनुसार, आज सकाळी राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,70,000 रुपये इतका आहे..MCX बाजारातील भाव आज सकाळी MCX बाजारात मात्र सोन्याची सुरुवात घसरणीने झाली होती मात्र काही वेळातच सोन्यात भाववाढ झाली. सकाळी 10.30 वाजता MCX वर एप्रिल Futures सोन्याचा भाव 340 रुपयांनी वाढून 1,56,100 रुपये आहे तर मार्च Futures सिल्वर चा भाव 700 रुपयांनी वाढून 2,45,000 रुपये प्रति किलो आहे.