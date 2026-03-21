Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण कायम! 10 दिवसांत 15 हजारांनी सोनं स्वस्त; पाहा महाराष्ट्रातील आजचे ताजे दर

Gold Price Today: गुढीपाडव्याच्या शुभ मूहर्तावर देशभरात सोन्याच्या भावात एकदम मोठी घसरण झाली होती आणि त्यानंतरही ती घसरण कायम आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या शुभमूहर्तावर सोनं घेणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दिलासा मिळाला.अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सोनं आणि चांदीच्या भावात कधी वाढ तर कधी घसरण होताना पाहायला मिळत आहे. शुक्रवारी सोन्याच्या भावात ७ हजारांची घसरण झाली होती तर शनिवारी सुद्धा सोन्याचे भाव जवळपास १,५०० रुपयांनी गडगडले आहेत..सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी १०.३० वाजता राज्यातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव घसरला असून सध्या प्रति १० ग्रॅम १,४८,९०० रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव १४,८९० इतका आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट चा भाव आज प्रति १० ग्रॅम १,४९,०५० रुपये इतका आहे मागच्या १० दिवसांत सोन्याचा भाव प्रति १०० ग्रॅम तब्बल १,५०,७०० रुपयांनी कमी झाला आहे तर प्रति तोळा १५,०७० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. .२२ कॅरेटचा भाव२२ कॅरेट सोन्याच्या भावही आज सकाळी किंचित घसरला आहे. सध्याचा भाव प्रति तोळा १,३६,५४० रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅम १३,६५४ रुपयांना विकलं जात आहे..१८ कॅरेटचा भावदागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या १८ कॅरेट सोन्याचा भावही आज घसरला आहे. राज्यभरात प्रति तोळा भाव १,११,७२० रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव ११,१७२ रुपये इतका झाला आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव आदि शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो २,५४,९०० रुपये इतका झाला आहे. मागच्या १० दिवसांत चांदीचा भाव फक्त एकदाच वाढल्याने बाजारात चांदीची मागणी कमी झाली असावी असं तज्ञ सांगत आहेत.