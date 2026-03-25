Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात आजचा ताजा भाव किती?

Gold Price Today: जागतिक बाजारात सोनं-चांदीच्या दरात झालेल्या वाढीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून आला आहे. मागच्या सलग सात दिवसांच्या घसरणीला आज ब्रेक लागला. त्यामुळे आता सोन्याने पुन्हा उसळी घ्यायला सुरुवात केली आहे. इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोन्याला प्राधान्य दिलं जात असल्याने मागणी वाढल्यामुळे ही भाववाढ झाल्याचे दिसत आहे. .कमोडिटी बाजार MCX वर एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव सुमारे 3,500 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,46,460 रुपयांवर पोहचला आहे तर मे फ्युचर्स चांदीचा भावही जवळपास 9 हजारांनी वाढून प्रति किलो 2,33,000 रुपयांवर पोहोचला. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या किमतींचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर झाल्याचे बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे..सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी 10.30 वाजता राज्यातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4 हजारांनी वाढला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,46,670 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,667 इतका आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेटचा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,46,820 रुपये इतका आहे..22 आणि 18 कॅरेटचा भावमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, जळगाव आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति 1 तोळा सुमारे 1,34,450 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,445 रुपये इतका झाला आहे.दरम्यान,18 कॅरेट सोन्याचा राज्यभरात प्रति तोळा भाव 1,10,010 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा 11,001 रुपये इतका आहे..चांदी 2.5 लाखांवर Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये चांदीचा भाव सलग दुसऱ्या दिवशी वाढला आहे. आज चांदी प्रति किलो 15 हजार रुपयांनी वाढली असून 2,50,000 रुपयांवर पोहचली आहे.