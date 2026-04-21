Gold Rate Today: उच्चांकापासून सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! आजचा 1 तोळ्याचा ताजा भाव काय?

Gold Price Today: सध्या जागतिक बाजारात सोनं-चांदीच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. रविवारी अक्षय तृतीया सणाच्या दिवशी महिन्यातील उच्चांक गाठल्यानंतर कालपासून सोन्याच्या भावात सलग दिसऱ्या दिवशी कमोडिटी बाजारात घसरण दिसून आली. सराफा बाजारात मात्र आज भाव स्थिर आहे. .कमोडिटी बाजारदेशातील कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी 10 वाजता सोन्याचा प्रति 10 चा भाव 178 रुपयांनी किंचित स्वस्त होऊन 1,53,755 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव प्रति किलो 1,800 रुपयांनी कमी होऊन 2,50,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव काल इतकाच आहे. 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा (10 ग्रॅम) 1,55,290 रुपयांना विकलं जात आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,529 रुपये इतका आहे. दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,55,440 रुपये इतका आहे.एप्रिल महिन्यात पहिल्यांदा सलग दोन दिवस सोन्याचे भाव स्थिर आहेत. उच्चांकापासून मात्र सोनं आजही 25,000 रुपयांनी स्वस्त आहे.एका महिन्याचा विचार करता सोनं 10 हजारांनी महाग झालं आहे. .22 आणि 18 कॅरेटराज्यातील मुंबई, पुणे शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भावही काल इतकाच आहे. आज प्रति तोळा सुमारे 1,42,350 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,235 रुपये इतका झाला आहे.दरम्यान 18 कॅरेट सोनं आज मुंबई शहरात प्रति 10 ग्रॅम 1,16,470 रुपयांना विकलं जात आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,647 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव तब्बल 10 हजारांनी घसरून प्रति किलो 2,65,000 रुपये इतका झाला आहे.