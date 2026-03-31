Gold Rate Today: मार्चमध्ये सोनं 24 हजारांनी स्वस्त; आजच्या भावात काय बदल? पाहा ताजे दर

Gold Price Today: उद्या 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे मात्र त्याआधीच जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोन्याच्या भावात मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे. आज सकाळपासूनच सोनं आणि चांदी या दोघांमध्ये तेजी दिसून आली. काल सकाळच्या सत्रात किंचित घसरण झाल्यानंतर सायंकाळी सोन्याने पुन्हा भरारी घ्यायला सुरुवात केली होती ती आजही कायम आहे त्यामुळे आता सर्वसामान्यांच्या चिंतेत वाढ होताना दिसत आहे..सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या आजच्या सकाळच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुंबई, पुणेसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,030 रुपयांनी वाढून 1,49,290 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,929 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,49,440 रुपये इतका आहे.मार्च 2026 महिन्याची आकडेवारी पाहता 1 मार्चला सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,73,400 इतका होता तो आज महिन्याच्या शेवटी सुमारे 24 हजारांनी स्वस्त होऊन 1,49,290 रुपयांवर पोहचला आयह. .Bank Holiday: महावीर जयंतीला बँका सुरू राहणार की नाही? बँका सलग दोन दिवस बंद? RBI काय सांगते .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 950 रुपयांनी वाढून प्रति तोळा सुमारे 1,37,000 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,700 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच मुंबईत 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 780 रुपयांनी वाढून 1,12,120 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 11,212 रुपये इतका आहे..जागतिक बाजार अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने दीर्घकालीन महागाई नियंत्रणात असल्याचे संकेत दिल्याने सोन्या-चांदीच्या दरात ही मोठी वाढ झाली आहे. COMEX वर सोन्याचा दर आज सुमारे 1.25% वाढीसह 4,618 डॉलर्स प्रति औंस पातळीवर व्यवहार करत होता. तर COMEX वरील चांदीच्या दरात 3.7 टक्क्यांची मोठी वाढ होऊन तो 73.2 डॉलर्स प्रति औंस पातळीवर पोहोचला..Income Tax: नवीन कर प्रणालीचे 5 मोठे फायदे! कमी कर भरायचा असेल तर एकदा नक्की वाचा .चांदी 2.5 लाखांवर Goodreturnsच्या सकाळच्या ताज्याआकडेवारीनुसार, आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, नाशिक आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये चांदीचा भाव आज प्रति किलो 5 हजार रुपयांनी वाढला असून 2,50,000 रुपये इतका झाला आहे.आज महावीर जयंती असल्याने MCX बाजारातील व्यवहार सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत बंद असतील. त्यानंतर 5 ते 11.55 या वेळेत सोनं-चांदी खरेदी करता येईल.