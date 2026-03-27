Gold Rate Today: युद्धाचा आणि डॉलरचा सोन्यावर डबल इफेक्ट! मार्चमध्ये सोनं 30 हजारांनी स्वस्त; महाराष्ट्रात आजचा भाव किती?

Gold Price Today: मार्च महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. 24 मार्च पर्यंत सलग 7 दिवस भाव घसरल्यानंतर आता आज सलग तिसऱ्या दिवशी सकाळच्या सत्रात सोन्याचे भाव वाढले आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे अलीकडील घसरणीनंतर आता गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदीला प्राधान्य दिल्याने ही भाववाढ दिसून येत आहे. .कमोडिटी बाजारदेशातील कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम जवळपास 2 हजारांनी वाढून 1,411,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीच्या भावामध्येही सुमारे 2 टक्क्यांची वाढ होऊन दर प्रति किलो 2,24,000 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. .सोन्याचा भावGoodreturns च्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सकाळी 160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका किंचित वाढला आहे. आजचा भाव 1,44,710 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,471 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीतही भाव वाढला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,44,860 रुपये इतका आहे.दरम्यान, भाववाढ होत असली तरी 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून सोनं आजही 35 हजारांनी आणि मार्च महिन्यातच सुमारे 30 हजारांनी स्वस्त झाले आहे. .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटराज्यातील सर्व शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास सारखाच आहे. प्रति 10 ग्रॅम म्हणजेच 1 तोळा सुमारे 1,32,650 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 13,265 रुपयांना विकलं जात आहे. त्यासोबतच 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,08,530 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा 10,853 रुपये इतका आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये चांदीचा भाव मात्र घसरला आहे. आज चांदी 10 हजारांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,40,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.