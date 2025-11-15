Gold Rate Today: काय सांगता! सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या; मुंबई–पुण्यात काय दर? खरेदीला जाण्यापूर्वी नक्की वाचा…

Personal Finance

पुणे: सोने आणि चांदीच्या किमतीत गेल्या २४ तासांत मोठी घसरण नोंदली गेली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,२६,५५४ रुपयांवरून खाली येऊन १,२४,७९४ रुपयांवर पोहोचला आहे. यामुळे प्रति ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,७०३ इतकी झाली आहे. तसेच, २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,१५,९२३ वरून १,१४,३११ रुपयांवर आणि १८ कॅरेटचा ९४,९१६ वरून ९३,५९६ रुपयांवर आला आहे. चांदीतही प्रति किलो ३,३६३ रुपयांची घट होऊन किंमत १,५९,३६७ रुपयांवर स्थिरावली आहे, जी १.६० लाखांपेक्षा खाली आहे.

