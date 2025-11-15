Gold Rate Today: काय सांगता! सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या; मुंबई–पुण्यात काय दर? खरेदीला जाण्यापूर्वी नक्की वाचा…

पुणे: सोने आणि चांदीच्या किमतीत गेल्या २४ तासांत मोठी घसरण नोंदली गेली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,२६,५५४ रुपयांवरून खाली येऊन १,२४,७९४ रुपयांवर पोहोचला आहे. यामुळे प्रति ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,७०३ इतकी झाली आहे. तसेच, २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,१५,९२३ वरून १,१४,३११ रुपयांवर आणि १८ कॅरेटचा ९४,९१६ वरून ९३,५९६ रुपयांवर आला आहे. चांदीतही प्रति किलो ३,३६३ रुपयांची घट होऊन किंमत १,५९,३६७ रुपयांवर स्थिरावली आहे, जी १.६० लाखांपेक्षा खाली आहे..पुण्यातील खरेदीदारांना दिलासाया घसरणीमुळे पुण्यातील खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. आज पुण्यात २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम १२,७०३, २२ कॅरेटचा ११,६४४ आणि १८ कॅरेटचा ९,५२७ आहे. भारतातील सोन्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि रुपयाच्या डॉलरच्या तुलनेतील मजबुतीवर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉमेक्सवर सोन्याचा दर ३.१५ टक्के घसरून प्रति औंस ४,०६२.३० डॉलर आणि चांदीचा ४.८८ टक्के खाली येऊन प्रति औंस ५०.५७ डॉलर झाला आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही ५ डिसेंबर २०२५ च्या सोन्याच्या करारात ३.२९ टक्के आणि चांदीत ४.६८ टक्के घसरण दिसली, ज्यामुळे सोने १,२२,५७५ आणि चांदी १,५४,८७० रुपयांवर आली..Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी.मुंबईतही परिस्थिती समानमुंबईतही परिस्थिती समान आहे. आज इथे २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम १२,७०३, २२ कॅरेटचा ११,६४४ आणि १८ कॅरेटचा ९,५२७ आहे. मुंबई हे सोन्याचे प्रमुख केंद्र असल्याने इथे दर इतर शहरांपेक्षा क्वचितच जास्त असतात, पण सध्या घसरणीमुळे खरेदीला चालना मिळत आहे. देशभरात सोन्याची मागणी वाढत असली तरी या घसरणीने गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदीदार यांना फायदा होत आहे.संभाजीनगरमध्ये काय आहेत दर?संभाजीनगरमध्ये सोन्याच्या शुद्धतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बाजारातही दर अचानक घसरले आहेत. आज इथे २४ कॅरेट प्रति ग्रॅम १२,७०३, २२ कॅरेट ११,६४४ आणि १८ कॅरेट ९,५२७ आहेत. हे शहर दागिन्यांच्या उद्योगासाठी ओळखले जाते, जेथे ज्वेलर्स उच्च दर्जाचे दागिने तयार करतात. येथील बाजार सोन्याच्या खरेदीसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे..अमरावतीत काय आहे दरअमरावतीतही सोन्याच्या किमतींमध्ये वर्षभर जोरदार मागणीनंतर आता घसरण दिसत आहे. आजचे दर: २४ कॅरेट १२,७०३, २२ कॅरेट ११,६४४ आणि १८ कॅरेट ९,५२७ प्रति ग्रॅम. पूर्वीच्या विक्रमी वाढीनंतर ही घट खरेदीदारांसाठी संधी आहे..राष्ट्रीय पातळीवर पाहता, भारतात आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम १२,७१८, २२ कॅरेट ११,६५९ आणि १८ कॅरेट ९,५४२ आहे. गेल्या काही वर्षांत सोने महागाईचे सूचक आणि गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन ठरले आहे. .व्याजदर कपात लांबणीवर पडण्याची शक्यताएलकेपी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी अॅनालिस्ट जतिन त्रिवेदी यांच्या मते, "फेडरल रिझर्व्हच्या टिप्पणींमुळे व्याजदर कपात लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे डॉलर मजबूत होऊन सोन्यावर दबाव आला. कालच्या विक्रीनंतर किंमती कमकुवत झाल्या." तरीही, आठवड्यात ४ टक्के वाढ कायम आहे. भविष्यात सोन्याचे दर १,२४,००० ते १,२७,५०० रुपयांच्या (प्रति १० ग्रॅम) श्रेणीत अस्थिर राहतील, अशी अपेक्षा आहे. goodreturns ही माहिती दिली आहे..Gold & Silver Price : लग्नसराईत सोने-चांदीचे दर वाढणार, सराफ व्यवसायिकांचं मत काय; दर वाढीला अमेरिका कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.