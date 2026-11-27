Gold Silver Price Today: दिवाळीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. मात्र, आता दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दर वाढले आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी देशांतर्गत बाजारात सोनं महागलं असून भावात तब्बल 3 हजार 500 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता लग्नसराईच्या काळात ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. .आज सकाळी 10 वाजताच्या गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,26,600 रुपयांवर आला आहे. तर 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,16,150 रुपयांना विकलं जात आहे. 2 दिवसांपूर्वीच 24 कॅरेट सोनं 1 लाख 23 हजार रुपये होता. म्हणजेच 2 दिवसांत 10 तोळे सोनं अंदाजे 35,000 रुपयांनी महागलं आहे..Onion Rate: कांद्याचे भाव घसरले! 9 दिवसांत 1,800 रुपयांची घसरण; लासलगावमध्ये आजचा दर किती?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमहाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे-24 कॅरेट सोनं - 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,655 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,600 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 94,910 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 9,491 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही आज वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात चांदीचा भाव तब्बल 3 आठवड्यांनी वाढला असून आज चांदी प्रति किलो 1 लाख 70 हजार रुपये झाला आहे..RBI Repo Rate: तुमचा EMI वाढणार? SBI च्या अहवालाने चिंता वाढवली; डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढल्यास किती वाढणार EMI?.कमोडिटी बाजारमल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर देखील सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 2 हजारांनी वाढून 1,24,200 रुपयांच्या खाली आला. तर चांदीचा भाव देखील 5,900 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 1,51,800 रुपये झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.