Gold Rate Today: अमेरिकेच्या हालचालींनी सोनं हललं! महाराष्ट्रात आजचा ताजा भाव किती?

Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोन्याच्या भावात तेजी दिसून येत आहे. पश्चिम आशियात इराण-अमेरिका संघर्ष कमी होण्याची शक्यता आणि व्याजदर वाढीची शक्यता कमी झाल्याने सोन्याला आधार मिळाला. मार्च महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत सोन्याचा भाव तब्बल 35 हजारांनी खाली आला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा भाव वाढ होत असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे..सोन्याचा भावआज Goodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे सह इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 220 रुपये एवढा किंचित वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,46,890 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा चा भाव 14,689 एवढा आहे. दरम्यान, दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,47,040 एवढा आहे. .Bank Holiday Maharashtra: उद्या रामनवमी निमित्त बँका सुरू की बंद? जाणून घ्या RBI काय सांगते .कमोडिटी बाजारातील भावकाल रात्री बाजार बंद होते वेळी MCX बाजारात सोन्याचे भाव तब्बल 5 हजार रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,44,100 रुपयांवर व्यवहार करत बंद झाले. तर चांदी 2,35,000 रुपयांवर व्यवहार करत बंद झाली. आज सकाळच्या सत्रात कमोडिटी बाजार बंद असून सायंकाळी 5 वाजता सुरू होईल. .22 कॅरेटचा भाव22 कॅरेट सोन्याच्या भावही आज वाढला आहे. मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये प्रति तोळा 1,34,650 रुपये तर प्रति ग्रॅम सोनं 13,465 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेट सोन्याचा भावही आज सलग दुसऱ्या दिवशी वाढला आहे. राज्यभरात 18 ग्रॅमचा प्रति तोळा भाव 1,10,170 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 11,017 रुपये इतका झाला आहे..New Income Tax: 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax नियम! पगार, घर-गाडी, गिफ्ट, PF वर आता आकारला जाणार कर; जाणून घ्या 7 मोठे बदल.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज दिल्लीसह महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये इतका झाला आहे. चांदीचे भाव मागचे सलग दोन दिवस वाढल्यानंतर आज मात्र स्थिर आहे. वाढ होत असली तरी चांदी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकापासून अजूनही 1.70 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.