Gold Rate Today: इराणच्या निर्णयाने सोनं आणखी स्वस्त! ताजा भाव किती? खरेदीची मोठी संधी?

Gold Price Today: अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकी डॉलरकडे वळत असल्याने सोन्याच्या पारंपरिक 'सेफ हेवन' दर्जाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याला अजूनही मोठी मागणी असल्याने दिसून येते. यातच आता सलग चौथ्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून अजून भाव घसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चला जाणून घेऊयात आजचे भाव....सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2 जून 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,636 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,340 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,334 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,731 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्यातील अपडेट्सआज सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त मागच्या 4 दिवसांत सोनं 1,500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून आज सोन्याचा भाव तब्बल 23 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.1 मेच्या तुलनेत आज सोनं 6 हजारांनी महाग झाल आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 2 जून 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,621 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,319 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,716 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,65,184 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,35,156 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याचे भाव का घसरले?इराणने अमेरिकेसोबतच्या कराराला स्थगिती दिल्यानंतर जागतिक बाजारात सोमवारी 1 जून 2026 रोजी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. त्यामुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर उच्च पातळीवर कायम ठेवावे लागू शकतात, अशीही चिंता वाढली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यात गुंतवणूकीस कमी प्राधान्य देत असल्याने सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. परिणामी सोन्याच्या दरांत काही प्रमाणात घसरण दिसून येत आहे..कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर आज सोनं 1,54,252 रुपयांवर तर चांदी 390 रुपयांनी घसरून 2,66,000 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे.