Personal Finance

Gold Rate Today: जुलैच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे दर कोसळले! महिन्याभरात 17 हजार तर उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Gold-Silver Price Update Today: जून महिन्यापासून सुरू असलेली घसरण जुलैच्या पहिल्याच दिवशीही कायम असून सोन्याचे दर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. महिनाभरात तब्बल 17 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
Check Latest Gold Rates Today

Gold Prices Crash Again! Gold Becomes ₹40,000 Cheaper From Peak Levels, Check Latest Gold Rates Today

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: आज जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. जून महिन्यात सुरू झालेली घसरण या महिन्याच्या सुरुवातीलाही कायम राहिल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी आज तुमच्या शहरात काय दर आहे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold Investment
gold and silver
gold rates in india
silver rates
current gold rates in India
current silver rates
live gold and silver rates
June 2026 gold silver rates