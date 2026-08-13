Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या भावात मोठा बदल; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज महत्त्वाची बातमी आहे. 2026 वर्षात सोन्याच्या दरात कायम चढ-उतार होत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढले तर गेल्या 9 दिवसांत तब्बल 11 हजारांनी महागले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात आज 24K, 22K, आणि 18K चा भाव काय आहे जाणून घ्या.. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9.45 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,55,130 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,513 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,220 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,635 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,64,042 रुपयांना विकलं जात आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीऑगस्ट महिन्यात सोनं आतापर्यंत 11 हजारांनी महाग झालंआज 24 कॅरेट सोनं 270 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 200 रुपयांनी महाग झालं आहे.मागच्या आठवड्यात सोनं तब्बल 8 रुपयांनी महाग झालं होत.आज सोनं उच्चांकापासून 28 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9.45 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,528 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,235 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,650 रुपये प्रति ग्रॅम.Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!.चांदीचा भाव13 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 रुपये आहे. मागच्या 3 दिवसांपासून चांदी स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.