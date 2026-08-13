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Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या भावात मोठा बदल; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Gold-Silver Price Update: सोनं खरेदी करण्याआधी आजचा ताजा दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये 22 आणि 24 कॅरेट सोनं किती रुपयांना मिळतंय, पाहा.
Gold Price Update

Gold Rate Today: Gold Prices See Big Change! Check Today’s Rate in Your City Before Buying

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज महत्त्वाची बातमी आहे. 2026 वर्षात सोन्याच्या दरात कायम चढ-उतार होत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढले तर गेल्या 9 दिवसांत तब्बल 11 हजारांनी महागले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात आज 24K, 22K, आणि 18K चा भाव काय आहे जाणून घ्या..

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