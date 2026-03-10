Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात आज 1 तोळा सोन्याचा दर किती? पाहा ताजे भाव

Gold Price Today: गेल्या आठवड्यात मोठी घसरण झाल्यानंतर या आठवड्याची सुरुवातही भारतातील सोन्याच्या दरांनी दबावाखाली केली होती. त्यानंतर आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण संबंधांबाबत वक्तव्य केल्यामुळे सोन्याच्या भावात काही प्रमाणात स्थिरता दिसून आली मात्र भारतीय बाजारात सोन्याचे भाव वाढले आहे. कमोडीटी बाजार आणि दागिने बाजार या दोन्ही बाजारांत आज वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. .देशातील सोन्याचा भाव आज सकाळी 9.40 वाजता Goodreturns वेबसाइट च्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 700 रुपयांनी वाढून 1,62,530 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेटचा भावदेखील प्रति 10 ग्रॅम 1,49,000 आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,21,940 रुपये झाला आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! युद्धामुळे सोनं-चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव .इस्राइल-अमेरिका आणि इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोनच दिवसांत सोन्याचा भाव तब्बल 12,500 रुपयांनी वाढून 1,73,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला होता. मात्र त्यानंतर 9 दिवसांपैकी 6 दिवस सोन्याच्या भावात घसरण होऊन दर 1,61,800 रुपयांवर आल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आजची भाववाढ पुन्हा तेजीचे संकेत देत आहे. .चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज राजधानी दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव 10,000 रुपयांनी वाढून 2,90,000 रुपये प्रति किलो झाला आहे. 2 मार्च नंतर आज पहिल्यांदा चांदीच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे चांदीही पुन्हा चमकणार का असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला आहे. आजच्या वाढीनंतरही चांदी उच्चांकापासून 1.3 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भावआज राज्यातही सोन्याचे भाव वाढले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,62,380 रुपये आहे. तर 22 कॅरेट चा भाव प्रति तोळा 1,48,850 रुपये असून प्रति ग्रॅमचा भाव 14,885 रुपये आहे. त्यासोबतच 18 ग्रॅमचा भाव प्रति तोळा 1,21,760 रुपये आहे.दरम्यान, राज्यात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,90,000 रुपये इतका आहे..Investment Plans: महिलांना भविष्यात आर्थिक टेन्शन नको? मग या 7 ठिकाणी गुंतवणूक केली तर तयार होईल मोठा फंड.MCX बाजारातील व्यवहार MCX गोल्ड फ्युचर्सचा भाव आज1,444 रुपयांनी वाढून 1,61,743 प्रति 10 ग्रॅम झाला. तर MCX सिल्व्हर फ्युचर्सचा भावही सुमारे 3,840 रुपयांनी वाढून 2,71,000 प्रति किलो झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.