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Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?

Gold-Silver Rate Today: जुलैच्या अखेरीस सोन्याच्या दरात मोठा बदल झाला असून महाराष्ट्रातील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे आजचे ताजे दर तसेच चांदीचा भाव जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Jump Again! Check Today’s 10 Gram Gold Rate in Maharashtra Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं-चांदीच्या भावात चढ-उतार हे 2026 वर्षात कायम आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर विकलं जाणार सोनं नंतर महाग झालं. मात्र या आठवड्यात ते पुन्हा स्वस्त होत असतानाच आज अचानक वाढलं आहे. त्यामुळे आता सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

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