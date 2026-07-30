Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?

Gold Price Today: सोनं-चांदीच्या भावात चढ-उतार हे 2026 वर्षात कायम आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर विकलं जाणार सोनं नंतर महाग झालं. मात्र या आठवड्यात ते पुन्हा स्वस्त होत असतानाच आज अचानक वाढलं आहे. त्यामुळे आता सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. .सोन्याचा भावगुरुवार, 30 जुलै 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सरफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,433 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट30 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,230 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,825 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,52,621 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीमागच्या 2 दिवसांत सुमारे 2,350 रुपयांनी स्वस्त झालेल सोनं आज 820 रुपये प्रति तोळा इतकं महागलं आहे. मात्र उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 36 हजारांनी कमी आहे.दरम्यान, जुलै महिन्याचा विचार केला तर 1 जुलै रोजी 1,40,780 रुपयांना विकलं जाणार सोनं आज 4,300 रुपयांनी वाढलं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करणारे ग्राहक सध्या चिंतेत आहे..कमोडिटी बाजारMCX वर सकाळी 9:50 वाजता प्रति 10 ग्रॅम सोनं 370 रुपयांनी महाग होऊन 1,42,150 रुपयांना विकलं जात आहे. मात्र चांदी 1,300 रुपयांनी घसरली असून प्रति किलो 2,16,100 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावसोन्यासोबत दूसरा मौल्यवान दागिना चांदीच्या दरातही चढ-उतार दिसून येत आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी चांदी स्थिर असून प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.