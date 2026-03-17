Gold Rate Today: 5 दिवसांनंतर सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 1 तोळ्याचा भाव किती? पाहा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: देशांतर्गत बाजारात आज तब्बल 5 दिवसांनंतर सोन्याच्या भावात मोठा बदल झाला आहे. मागच्या 5 दिवसांत प्रति तोळा 6 हजार रुपयांची घसरण झाल्यानंतर आज सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. अमेरिका–इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेला भू-राजकीय तणाव आणि डॉलरमधील चढ-उतार यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळत असल्याने ही भाववाढ झाल्याचे तज्ञांचे मत आहे. .सोन्याचा भाव Goodrturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,200 रुपयांनी वाढला असून 1,58,770 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,45,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोनं 1,19,120 रुपयांना विकलं जात आहे. .चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज चांदीचा भाव देखील वाढला आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,75,000 रुपये इतका झाला आहे. सोन्याच्या तुलनेत चांदीचे भाव सध्या स्थिर दिसून येत आहे कारण मोठी वाढ किंवा घसरण चांदीमध्ये होताना दिसत नाहीये. .राज्यातील सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सर्व शहरांमध्ये सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. आज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक, जळगाव व इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा सुमारे1,58,620 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,862 रुपये इतका आहे.त्यासोबतच दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,45,400 आणि प्रति ग्रॅम 14,540 रुपये आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 11,897 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे. दरम्यान, राज्यभर चांदीचा भाव 2.75 लाख रुपये इतका आहे..MCX बाजारातील भाव MCX वर सोन्याच्या भावात 1600 रुपयांची वाढ होत प्रति 10 ग्रॅमचा भाव सुमारे 1,57,300 रुपयांपर्यंत पोहोचला. तर चांदीच्या फ्युचर्सचा भावही सुमारे 1% ने वाढून प्रति किलो 2,59,569 वर व्यवहार करत आहे.