Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?

Mumbai, Pune and Maharashtra Gold Rates: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या एका निर्णयानंतर आज सोन्याच्या बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. फेडने व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. व्याजदर वाढल्यामुळे व्याज न देणाऱ्या मालमत्ता म्हणून सोन्यावर दबाव येऊ शकतो, या शक्यतेमुळे आज सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. आजच्या घसरणीनंतर महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात सोन्याचा भाव किती रुपयांवर आला आहे, जाणून घ्या..सोन्याचा भाव17 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,284 रुपये इतका आहे..US Fed Rate : अमेरिकन फेड रिझर्व्हने व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले! भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्यावर काय परिणाम होणार? .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट17 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,010 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,463 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारातील वर दिलेले दर हे फक्त सोन्याचे आहे. जर तुम्ही दागिने घेणार असाल तर त्यात मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात आणि दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचा खर्च त्यात येतो. त्यामुळे सध्या हा खर्च मिळविल्यास 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,61,619 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,162 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,32,237 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,224 रुपयांना विकलं जात आहे..सोने-चांदीच्या आणखी स्वस्त?फेडने व्याजदर वाढल्यास आणि डॉलर मजबूत झाल्यास व्याज न देणाऱ्या मालमत्ता म्हणून सोन्यावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, महागाई, आर्थिक अनिश्चितता किंवा बाजारातील अस्थिरता वाढल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेकडे वळू शकतात. अशा परिस्थितीत सोन्याला आधार मिळू शकतो. त्यामुळे भारतातील सोने-चांदीच्या किमती केवळ फेडच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार नाहीत. डॉलरची दिशा, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, महागाई आणि जागतिक बाजारातील वातावरण हे घटकही महत्त्वाचे ठरतील..चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी दर स्थिर असून प्रति किलो 2,45,000 रुपयांना विकली जात आहे..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही सोनं स्वस्त झाले आहे. सकाळी 10.30 वाजता सोनं 1,700 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,50,900 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात 2,700 रुपायांची घसरण होऊन चांदी 2,32,050 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.