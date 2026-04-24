Gold Rate Today: सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सलग पाचव्या दिवशी सोनं स्वस्त; आजचा भाव किती?

Gold Price Today: देशांतर्गत सोनं बाजारात आज सलग पाचव्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. अक्षय तृतीयेनंतर जी घसरण सुरू झाली ती आठवडा संपायला आला तरी कायम आहे. मागच्या या 5 दिवसांत सोनं सुमारे 2900 रुपये प्रति तोळा इतक्या किंमतीने स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी सध्याचे बाजार भाव काय आहे ते जाणून घेणं महत्त्वाच ठरतं. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं 600 रुपयांच्या घसरणीसह प्रति 10 ग्रॅम 1,53,100 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 115,310 रुपये आहे.दिल्लीत 22 कॅरेट प्रति तोळा 1,40,350 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 14,035 रुपये इतका आहे.18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,14,860 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 11,486 रुपये इतका आहे..महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीमागच्या रविवारी गेल्या एका महिन्यातील उच्चांक गाठल्यानंतर पुढचे 5 दिवस सोन्याचे भाव कायम घसरले आहे. आज महाराष्ट्रातील सर्व शहरांत सोनं 600 रुपये प्रति तोळा एवढ्या दराने स्वस्त झालं आहे. राज्यातील मुंबई, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,52,950 रुपये आहे तर प्रति ग्रॅम 15,295 रुपयांना विकलं जात आहे.5 दिवसांत सोनं 2900 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे उच्चांकापासून सोनं आज तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. 22 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,40,200 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,020 रुपये आहे.18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,14,710 रुपयांना विकलं जात आहे.राज्यभरात चांदीचा भाव 100 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,59,900 रुपये प्रति किलो आहे..कमोडिटी बाजारभारतातील कमोडिटी बाजार MCXवर आज सकाळी सोन्याचा भाव सुमारे 500 रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅममागे 1,52,300 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव सुमारे 800 रुपयांनी कमी होऊन प्रति किलो 2,40,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावदिल्लीच्या सराफा बाजारसाह मुंबई, पुणे आणि इतर महाराष्ट्रातील भागात आज Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव 2,59,900 रुपये इतका आहे. मागच्या 2 महण्यानपासून चंदी 2.4 लाख ते 2.7 लाख या दरम्यानच व्यवहार करत आहे.