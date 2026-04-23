Gold Rate Today: सलग चौथ्या दिवशी सोन्यात मोठी घसरण! मात्र सहा महिन्यांत तब्बल 43 हजारांची वाढ; आजचा ताजा भाव काय?

Gold Price: आज सलग तिसऱ्या दिवशी सराफा बाजारात सोन्याचे भाव स्वस्त झाले आहे. त्यातच आज गुंतवणूक आणि खरेदीसाठी अत्यंत शुभ मानला जाणारा गुरुपुष्य अमृत योग सायंकाळपासून सुरू होत असल्याने बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. हा योग तब्बल सात महिन्यांनी आला असल्याने ग्राहक सध्या आनंदात आहे. .सोन्याचा भावGoodreturns च्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सकाळी 1200 रुपयांनी स्वस्त झाला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,53,550 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,355 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,53,700 रुपये इतका आहे.सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 26,500 रुपयांनी स्वस्त आहे.1 एप्रिलच्या तुलनेत आज सोनं जवळपास 1,000 रुपयांनी महाग झालं आहे.गेल्या सहा महिन्यांत सोनं तब्बल 43 हजारांनी महागलं आहे. .Gold Rate Today: सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून 25 हजारांनी घसरण; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या.22 आणि 18 कॅरेट भावमुंबई, नागपूर, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 1,000 रुपयांनी कमी होऊन प्रति तोळा सुमारे 1,40,750 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,075 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,15,160 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,516 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारातही सोनं-चांदीचे भाव घसरले आहे. MCX वर सकाळी सोन्याचे भाव 480 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,52,230 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 4 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,44,430 रुपयांवर व्यवहार करत होती.Govt Targets Hospital Bills: खाजगी रुग्णालयांच्या लुटीला ब्रेक? सरकारचा मोठा निर्णय; उपचार खर्च होणार स्वस्त!.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीत चांदीचा भाव 5 हजारांनी स्वस्त झाला आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे. आजचा चांदीचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.60 लाख रुपयांनी कमी आहे.