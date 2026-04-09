Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! मुंबई-पुण्यात सोनं-चांदी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: जागतिक बाजारातून मिळालेल्या कमकुवत संकेतांमुळे आज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. काल अमेरिका-इराण युद्ध 2 आठवड्यांसाठी थांबल्याची बातमी आल्यानंतर सोन्याचे भाव अचानक वाढले होते मात र आज कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने सोन्याच्या दरावर दबाव आला आणि भाव घसरले. आज देशातील कमोडिटी आणि सराफा बाजारात दोन्ही ठिकाणी भाव कमी झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सुमारे 2,400 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. आज प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा भाव 1,51,480 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,148 रुपये इतका आहे.दरम्यान, दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,51,630 रुपये इतका आहे 1 एप्रिलच्या तुलनेत आज सोनं 2 हजारांनी स्वस्तआजचा भाव उच्चांकापासून 29 हजारांनी स्वस्त.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति तोळा सुमारे 1,38,850 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 13,885 रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान, 18 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,13,610 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,361 रुपयांना विकलं जात आहे.22 कॅरेट सोनं एप्रिलमध्ये आतापर्यंत 2 हजारांनी स्वस्तमागच्या एका महिन्याचा विचार करता सोनं 10,000 रुपयांनी स्वस्त.कमोडिटी बाजारआज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) वर सोनं 1129 रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,50,647 रुपयांवर उघडले. तर चांदी 4,000 रुपयांनी घसरून प्रति किलो 2,36,000 रुपयांवर उघडली.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 5 हजारांनी घसरला असून 2,55,000 रुपये इतका झाला आहे.महिन्याभरात चांदी 25 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला चांदीचा भाव आज इतकाच होता.