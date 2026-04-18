Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आता एक तोळा सोन्यासाठी किती पैसे द्यावे लागणार? जाणून घ्या ताजे भाव

Gold Price Today: 2026 वर्षात सोन्याच्या भावात खूपच मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. जानेवारीपासून एकदम भाववाढ सुरू झाली ती 29 जानेवारीपर्यंत कायम होती. त्यानंतर कधी वाढले तर कधी कमी अशी स्थिती कायम होती. त्यातच आता उद्या अक्षय तृतीयाचा सण आला असताना आज अचानक भाव वाढले त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. चला जाणून घेऊयात देशभरात आणि राज्यभरात सध्याचे सोनं-चांदीचे ताजे भाव....भारतातील सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार शनिवारी सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 810 रुपयांच्या किंचित वाढीसह प्रति 10 ग्रॅम 1,55,930 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,593 रुपये आहे. दिल्लीत 22 कॅरेट प्रति तोळा 1,42,950 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 14,295 रुपये इतका आहे. 18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,16,990 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 11,699 रुपये इतका आहे.कालच्या घसरणीनंतर आज भाव वाढले आहेत. .कमोडिटी बाजारभारतातील कमोडिटी बाजार MCXवर काल रात्री उशिरा बाजार बंद होते वेळी सोन्याचा भाव सुमारे 1,453 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅममागे 1,54,605 रुपयांवर बंद झाला. तर चांदीचा भाव सुमारे 9,400 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,58,079 रुपयांवर बंद झाला आहे..चांदीचा भावदेशांतर्गत बाजारात आज Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव 10 हजारांनी वाढला आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी प्रति किलो 2,75,000 रुपयांना विकली जात असून मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही तेवाढच भाव आहे..महाराष्ट्रातील सोनं-चांदी भाव उद्या सोनं खरेदीसाठी शुभ मनाला जाणार अक्षय तृतीया सण आहे मात्र आज राज्यभरात सोन्याचे भाव वाढल्याने सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे.राज्यातील मुंबई, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,55,780 रुपये आहे तर प्रति ग्रॅम 15,578 रुपयांना विकलं जात आहे. 22 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,42,800 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,280 रुपये आहे. 18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,16,840 रुपयांना विकलं जात आहे. राज्यभरात चांदीचा भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलो आहे.