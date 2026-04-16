Gold Rate Today: एप्रिल महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! अक्षय तृतीयेआधी बाजारात उलटफेर; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत सोनं बाजारात 2026 वर्षात खूपच चढ-उतार दिसून आले आहे. 29 जानेवारीला उच्चांक गाठल्यानंतर भाव कोसळले मात्र तरीही 1.50 लाख प्रति तोळा हा भाव जवळपास होताच. मात्र एप्रिल महिन्यात पुन्हा एकदा जागतिक घडामोडी आणि बाजारातील बदलत्या परिस्थितीमुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये तेजी दिसून येत आहे. देशांतर्गत सराफा आणि कमोडिटी बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर वाढले आहेत. 3 दिवसांवर अक्षय तृतीया असताना भाव वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. .कमोडिटी बाजार देशातील कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी 10.30 वाजता सोन्याचा प्रति 10 चा भाव 955 रुपयांनी वाढून 1,54,900 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव प्रति किलो 3,200 रुपयांनी वाढून 2,54,960 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .सोन्याचा भाव Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आज कालच्या तुलेनेत 220 रुपयांनी वाढला. सकाळ 10 वाजता 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा (10 ग्रॅम) 1,55,570 रुपयांना विकलं जात आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,557 रुपये इतका आहे. दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,55,720 रुपये इतका आहे. एप्रिल महिन्यातील हा सर्वोच्च दर आहे. उच्चांकापासून आज सोनं 24,280 रुपयांनी स्वस्त आहे. मागच्या तीन दिवसांत सोनं 3,100 रुपयांनी वाढलं आहे. .22 आणि 18 कॅरेट महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 200 रुपयांनी वाढून प्रति तोळा सुमारे 1,42,600 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,260 रुपये इतका झाला आहे.22 कॅरेट सोबतच 18 कॅरेटचा भाव देखील वाढला आहे. आज मुंबई शहरात 18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,16,680 रुपयांना विकलं जात आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,668 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,70,000 रुपये इतका झाला आहे.