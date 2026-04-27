Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 1 तोळ्याचा ताजा दर किती? खरेदीदारांनी काय करावे?

Gold Price Today: मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर, 27 एप्रिल रोजी नव्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतात सोन्याच्या किमतींकडे खरेदीदारांचे विशेष लक्ष लागले आहे. आठवडाभरात 1500 रुपयांनी स्वस्त झालं असलं तरी सोनं सद्य स्थितीत स्थिर असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याने U-टर्न घेत तेजीत सुरुवात केल्याने आता पुन्हा सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये थोडीशी निराशा झाली आहे. चला जाणून घेऊयात आजचे ताजे भाव.....सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं 380 रुपयांनी प्रति 10 ग्रॅम भाव 1,54,420 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,442 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,54,570 रुपये इतका आहे.सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 26 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.मागच्या 7 आठवड्यांत सोनं 19 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. 1 मार्चला 1,73,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका भाव होता.मागच्या एका आठवड्यात सोनं 1500 रुपयांनी स्वस्त झालं होत. .22 आणि 18 कॅरेट भावमुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास प्रति तोळा 1,41,550 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,155 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,15,820 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,582 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव 241 रुपयांनी वाढून 1,52,940 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. मात्र चांदीचा भाव 720 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,43,914 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीत चांदीचा भाव सलग तिसऱ्या दिवशी प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे. आजचा चांदीचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.60 लाख रुपयांनी कमी आहे. मागच्या 2 महिन्यांपासून चांदीच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात स्थिरता दिसून येत आहे..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?तज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवडे सोन्याच्या भावात थोडी नरमाई राहण्याचे संकेत आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरांमुळे आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे बाजारात चढ-उतार कायम राहू शकतात. त्यामुळे जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करत असाल, तर जेव्हा घसरतील तेव्हा टप्प्याटप्प्याने सोने खरेदी करणे हा चांगला पर्याय ठरेल. कारण दीर्घकाळात सोन्याची विश्वासार्हता आणि मागणी अजूनही मजबूत असल्याचे दिसून येत आहे.