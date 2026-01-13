Gold and Silver rate in India

Gold Silver Rate Today

Personal Finance

Gold Rate Today : मकर संक्रांतीला सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? आधी आजचे भाव पाहा आणि मग खरेदी करा

Gold and Silver rate in India : MCX वर सोनं २ टक्क्यांहून अधिक वाढून प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,४२,००० रुपयांवर पोहोचले, तर चांदीचा भाव ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढून प्रति किलो २,६८,००० रुपयांवर गेला.
Published on

Maharashtra Gold and Silver Rate : जागतिक स्थरावरील अमेरिकेच्या इराणमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता, अमेरिकन फेड कडून व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता, आणि त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वाढलेली सोन्याची मागणी यामुळे मागच्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या भावात कायम वाढ होताना दिसत आहे. आजच्या बाजारातही देशभरात सोन्याचे भाव ३८० रुपयांनी वाढले आहेत.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
gold and silver
gold price today
gold rates in india