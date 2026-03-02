Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा ट्विस्ट! MCX वर वाढ तर सराफा बाजारात 3,300 रुपयांनी स्वस्त; चांदी मात्र तेजीत; पाहा ताजा भाव

Gold and Silver Price Today: अमेरिका-इस्राइल आणि इराण तणावामुळे जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोनं आणि चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. तणावामुळे जागतिक बाजारातील अनिश्चितता वाढली असल्याने गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित मालमत्ता म्हणून सोनं-चांदी खरेदीला प्राधान्य दिल्याने ही भाववाढ झाली आहे. .आज COMEX सोन्याचा भाव प्रति औंस $5,400 वर पोहोचला, ज्यात तब्बल 2.50% पेक्षा जास्त जास्त वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे COMEX चांदीचा भावही सुमारे 2% वाढून सकाळीच $97 प्रति औंसवर पोहोचला आहे. .FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.सोन्याच्या भावात घसरण Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात मात्र चित्र वेगळं आहे. जगभरात सोन्याच्या किंमती वाढल्या असताना मात्र सराफा बाजारात सोनं तब्बल 3,300 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. मागच्या दोन दिवसांत सुमारे 12,000 रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आज सोनं स्वस्त झालं आहे. आज दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,69,950 रुपये आहे तर 22 कॅरेट 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,27,500 रुपये आहे. .चांदी चमकली Goodreturns च्या चांदीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज चांदीने आपली चमक कायम ठेवत 35 हजार रुपयांची वाढ नोंदविली आहे. दिल्लीमध्ये आज प्रति किलो चांदीचा भाव तब्बल 3,30,000 रुपये इतका झाला आहे. दिल्ली इतकंच भाव कोलकाता आणि मुंबई या शहरांमध्ये आहे. .महाराष्ट्रात सोन्याचा भावऐन होळीच्या दिवशी सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात झालेली कपात सर्वसामान्यांसाठी काहीसा दिलासा देणारी आहे. आज राज्यभरात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,69,800 रुपये, 22 कॅरेटचा भाव 1,55,650 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,27,350 रुपये आहे. दरम्यान, चांदीच्या भावात मात्र वाढ झाली आहे. आज राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 3,30,000 रुपये आहे. .Holi Stock Market Holiday: होळीला 'या' तारखेला शेअर बाजार बंद राहणार! मार्चमध्ये आणखी किती सुट्ट्या?.MCX बाजारात सोनं-चांदी महागजागतिक घडामोडींचा परिणाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर झाला आहे. आज सोन्याच्या भावात तब्बल 5,500 रुपयांची वाढ झाली आहे. MCX वर सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,67,915 रुपये इतका आहे. तर चांदीच्या भावातही 3 टक्क्यांची वाढ दिसून आली असून आज चांदी 2,84,490 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.