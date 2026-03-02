Personal Finance

Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा ट्विस्ट! MCX वर वाढ तर सराफा बाजारात 3,300 रुपयांनी स्वस्त; चांदी मात्र तेजीत; पाहा ताजा भाव

Silver Rate Today: मध्य-पूर्व किंवा पश्चिम आशियामधील अस्थिरता आणि तणावामुळे जागतिक कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी महागळ आहे. मात्र Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील सराफा बाजारात सोन्याचे भाव घसरले आहे.
Gold and Silver Price Today

Gold and Silver Price Today: MCX Gold Jumps, Bullion Market Prices Drop

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold and Silver Price Today: अमेरिका-इस्राइल आणि इराण तणावामुळे जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोनं आणि चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. तणावामुळे जागतिक बाजारातील अनिश्चितता वाढली असल्याने गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित मालमत्ता म्हणून सोनं-चांदी खरेदीला प्राधान्य दिल्याने ही भाववाढ झाली आहे.

