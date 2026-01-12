Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदी सुसाट! जागतिक बाजारातील अस्तिरतेमुळे MCX बाजारात सोनं २ हजारांनी महागलं! मकर संक्रांतीला भाव कमी होणार?

Gold and Silver Rate India : २०२५ वर्षापासून सोन्याच्या भावात कायम वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारातील अस्तिरता आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वाढलेली सोन्याची मागणी हे यामागील प्रमुख घटक आहेत.
24k,22k gold and silver rate in India and Maharashtra Today

24k,22k gold and silver rate in India and Maharashtra Today 

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Maharashtra Gold-Silver Rate : सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ होत आहे. देशात सोन्याचा भाव झपाट्याने वाढून आपल्या सर्वकालीन उच्चांकाजवळ पोहचत आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत आणि राज्यातही सोन्याचा भाव वेगाने वाढताना दिसतोय.

दरम्यान, MCX बाजारात तर सोन्याचे भाव आज रॉकेटच्या वेगाने वाढले. आज सकाळी ९.१२ मिनिटांनी सोनं तब्बल २,०२५ रुपयांनी वाढून १,४०,७८० रुपयांवर व्यवहार करत होते.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com