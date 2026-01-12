Gold Rate Today : सोनं-चांदी सुसाट! जागतिक बाजारातील अस्तिरतेमुळे MCX बाजारात सोनं २ हजारांनी महागलं! मकर संक्रांतीला भाव कमी होणार?

Maharashtra Gold-Silver Rate : सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ होत आहे. देशात सोन्याचा भाव झपाट्याने वाढून आपल्या सर्वकालीन उच्चांकाजवळ पोहचत आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत आणि राज्यातही सोन्याचा भाव वेगाने वाढताना दिसतोय. दरम्यान, MCX बाजारात तर सोन्याचे भाव आज रॉकेटच्या वेगाने वाढले. आज सकाळी ९.१२ मिनिटांनी सोनं तब्बल २,०२५ रुपयांनी वाढून १,४०,७८० रुपयांवर व्यवहार करत होते. .इराणमधील सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे निर्माण झालेला भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या संघर्षात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता यामुळे आज सोन्याच्या भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४२,३०० रुपये आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३०,४५० रुपये इतका आहे. एकाच दिवसात सोनं तब्बल १,७०० रुपयांनी महागलं आहे. सध्याचा भाव बघता सोनं आपल्या उच्चांकाच्या जवळ पोहोचले आहे. येत्या आठवड्यात मकर संक्रांत, पोंगल यांसारखे अनेक सण असल्यामुळे बाजारात खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे त्यामुळे भाव आणखी वाढू शकतात असं बाजार तज्ञांच मत आहे. .Budget 2026 : करदात्यांसाठी खुशखबर! येणाऱ्या बजेटमध्ये ‘या’ ५ गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; तुम्हाला नेमका काय फायदा?.जानेवारीत किती वाढ झाली?आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३४,९८० रुपये होता तो आता १२ जानेवारीला १,४२,३०० झाला आहे. त्यामुळे केवळ नवीन वर्षाच्या पहिल्या १२ दिवसांतच सोन्याच्या भावात ५.१ % वाढ दिसून आली आहे.दरम्यान चांदीमध्ये २२,००० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये १ जानेवारीला चांदीचा भाव २,३८,००० होता. आजचा भाव २,७०,००० रुपये आहे. त्यामुळे १२ दिवसांतच चांदी तब्बल १३.४ % वाढली आहे. .पाच महिन्यात चांदी १३८% वाढलीदेशभरात चांदीने तर गुंतवणूकदारांना मालामाल केलं आहे. मागच्या केवळ ५ महिन्यांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो १,१३,००० रुपयांवरून आज २,७०,००० रुपये झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची चिंता वाढली असली तरी गुंतवणूकदार मात्र खुश आहेत..Mutual Fund : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! JioBlackRock चे 2 नवे म्युच्युअल फंड लाँच; पैसा सुरक्षित ठेवण्याची नवी संधी?.महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीदेशभरात सोनं-चांदी वाढत असताना राज्यातही भाव झपाट्याने वाढले आहे. आज महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, छ,संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४२,१५० रुपये आणि २२ कॅरेटचा भाव १,३०,०३० रुपये इतका आहे. तर चांदीचा भाव प्रति किलो तब्बल २,७०,००० रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.