Gold Rate Today: मोदींच्या भाषणानंतर सोनं 1,600 रुपयांनी महाग; चांदी 2 महिन्यांच्या उच्चांकावर; काय आहे ताजा भाव?

Gold Price Update Today: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशहितासाठी एक वर्ष 'सोनं खरेदी न करण्याचे' आवाहन केल्यानंतर सराफा बाजारात मोठी खळबळ उडाली होती. मागचे दोन दिवस सकाळच्या सत्रात घसरण दिसून आली होती. मात्र आज दुपारी अचानक भाववाढ झाली. सराफा बाजारात भाववाढ झाली असली तरी कमोडिटी बाजार MCX वर सोनं-चांदीचे भाव मात्र घसरले आहे. .सोन्याचे दरGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज 12 मे रोजी दुपारी 2 वाजता राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे-24 कॅरेट सोन्याचा भाव 540 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,54,130 रुपये झाला आहे तर प्रति ग्रॅम 15,413 रुपये आहे.22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला तर प्रति ग्रॅम 14,130 रुपये झाला आहे.18 कॅरेटचा भाव 1,15,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर प्रति ग्रॅम 11,564 रुपये झाला आहे..Petrol-Diesel Rate: मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती?.1600 रुपयांनी सोनं महागमोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे भाव काहीसे घसरले होते. मात्र काल उशिरा भाव सुमारे 1100 रुपयांनी वाढली. त्यानंतर आज सकाळी किंचित घसरण झाली मात्र पुन्हा 540 रुपयांनी वाढल्याने 2 दिवसांत सोनं तब्बल 1,600 रुपये प्रति तोळा महाग झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार दुपारी 3 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,53,980 रुपये झाला आहे तर प्रति ग्रॅम 15,398 रुपये आहे.22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,41,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला तर प्रति ग्रॅम 14,115 रुपये झाला आहे.18 कॅरेटचा भाव 1,15,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर प्रति ग्रॅम 11,549 रुपये झाला आहे..चांदीचा भावदरम्यान चांदीचा भाव तब्बल 15,000 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,90,000 रुपये झाला. मागच्या 2 महिन्यांतील ही एका दिवसात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. तर 10 मार्चनंतर आज पहिल्यांदा चांदी 2,90,00 रुपयांवर पोहचली आहे. एवढी भाववाढ झाली असली तरी चांदीचा भाव अजूनही उच्चांकापासून 1,30,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..Hapus Mango Price Drop: आंबा प्रेमींसाठी खुशखबर! हापूसच्या भावात मोठी घसरण; जाणून घ्या नवे दर.कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात भाववाढ झाली असली तरी देशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र सोनं-चांदी स्वत झालं आहे. दुपारी 3 वाजता सोन्याचा भाव 1,53,530 रुपयांवर व्यवहार करत होता तर चांदीचा 2400 रुपयांनी घसरून 2,75,950 रुपयांवर व्यवहार करत होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.