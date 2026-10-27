Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा

what is the gold rate today in Mumbai and Pune: जागतिक आणि भारतीय बाजारात ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या 3 आठवड्यांत सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण झाली होती. दसऱ्याच्या मूहर्तावरदेखील ही घसरण कायम होती. मात्र आता महिन्याच्या शेवटी सोनं पुन्हा महाग होत असून तेजी दिसून येत आहे. महिन्याभरात तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालेलं सोनं आता सलग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा महागलं आहे. आजच्या वाढीनंतर मुंबई पुणेसह कोल्हापूर , नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमध्ये सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहा. .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या माहितीनुसार, आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वाढले असून मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,43,290 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 14,329 रुपयांना विकलं जात आहे. हा भाव जीएसटी विना आहे. यात 3% GST आकारला जातो.गेल्या 2 दिवसांत सोनं महागलं असलं तरी ऑक्टोबर महिन्याचा विचार करता सोनं अजूनही 6 हजारांनी स्वस्त आहे..Jio IPO: जिओ धन धना धन! एकाच दिवसात 3,000 रुपयांचा नफा? अलॉटमेंट फायनल; पाहा GMP, लिस्टिंग प्राइस आणि महत्त्वाचे अपडेट्स.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट27 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,31,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,135 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,07,570 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,757 रुपये प्रति ग्रॅम.10 ग्रॅम दागिन्यांचा खर्च किती?तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,51,525 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,153 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,24,093 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,409 रुपये दराने विकला जात आहे..कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही सोन्याचा भाव वाढला आहे. सकाळी 10.00 वाजता सोनं 77 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,43,110 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात मात्र घसरण झाली आहे. आज चांदी 1,000 रुपायांनी घसरून प्रति किलो 1,94,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.चांदीचा भावआज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव स्थिर आहे. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो 2,20,000 रुपये असून सलग पाचव्या दिवशी स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.