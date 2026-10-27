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Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा

Latest 24K, 22K and 18K Prices in Maharashtra Cities: ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस सोन्याच्या दरात मोठा बदल झाला असून, मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रातील शहरांमधील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे भाव तसेच सराफा बाजारातील चांदीचा आणि MCX वरील दर जाणून घ्या.
Gold Rate Today: Gold Prices Rise for Second Day; Check 22K, 24K Rates in Mumbai, Pune

Gold Rate Today: Gold Prices Rise for Second Day; Check 22K, 24K Rates in Mumbai, Pune

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

what is the gold rate today in Mumbai and Pune: जागतिक आणि भारतीय बाजारात ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या 3 आठवड्यांत सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण झाली होती. दसऱ्याच्या मूहर्तावरदेखील ही घसरण कायम होती. मात्र आता महिन्याच्या शेवटी सोनं पुन्हा महाग होत असून तेजी दिसून येत आहे. महिन्याभरात तब्बल 7 हजारांनी स्वस्त झालेलं सोनं आता सलग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा महागलं आहे. आजच्या वाढीनंतर मुंबई पुणेसह कोल्हापूर , नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमध्ये सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहा.

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