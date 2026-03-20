Gold rate Today: नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात आज १ तोळ्याचा भाव किती?

Gold Price Today Mumbai: गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सणाच्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता; मात्र आता दर पुन्हा वाढल्याने खरेदी करावी की थांबावे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. .आजचा सोन्याचा भाव आज २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ६५० रुपयांची वाढ झाली असून, सध्याचा भाव १,५०,९३० रुपये इतका झाला आहे. १० तोळ्यांसाठी ही वाढ तब्बल ६,५०० रुपये झाली आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव १५,०९३ इतका आहे. .२२ कॅरेटचा भाव २२ कॅरेट सोन्याच्या दरातही वाढ दिसून आली आहे. प्रति तोळा ६०० रुपयांची वाढ झाल्याने सध्याचा भाव १,३८,३५० रुपये झाला आहे. १० तोळ्यांसाठी ६,००० रुपयांची वाढ झाली आहे. आज २२ कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम १३,८३५ रुपयांना विकलं जात आहे. १८ कॅरेटचा भाव१८ कॅरेट सोन्याचा प्रति तोळा भाव १,१३,२०० रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव ११,३२० रुपये इतका झाला आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज राजधानी दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव ५ हजारांनी स्वस्त होऊन २,५५,००० रुपये प्रति किलो झाला आहे. ९ जानेवारीनंतर आज चांदी सर्वात स्वस्त किमतीत मिळत आहे. .MCX बाजार भाव आज सकाळच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या दरात पुन्हा तेजी दिसून आली. मागील सत्रात सुमारे 5% घसरण झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून स्वस्तात खरेदी वाढल्याने भाव वाढले. सोन्याचे भाव ३,३५० रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,४८,४०० रुपयांवर पोहोचले. तर चांदीचा भाव ८,५४० रुपयांनी वाढून २,४०,००० रुयापये प्रति किलोवर पोहचला.