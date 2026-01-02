Gold and Silver Rate Today

Gold and Silver Shine in the New Year

Sakal 

Personal Finance

Gold Rate Today : नववर्षात सोनं-चांदी चमकली! चांदी ४ हजारांनी महाग; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव?

Gold and Silver Rate Today : देशभरात नवीन वर्षात सोनं आणि चांदी या मौल्यवान धातूंचे भाव वाढले असून सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
Published on

Maharashatra Gold Rate Today: २०२५ च्या वर्षभरात सोन्यामध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर डिसेंबरच्या शेवटच्या ३ दिवसांत तब्ब्ल ७,३०० रुपयांनी सोनीचे भाव स्वस्त झाले. त्यामुळे २०२६ वर्षात सोनं स्वस्त होणार की काय असं वाटत असतानाच कालपासून सोन्याने पुन्हा भरारी घेतली. १ जानेवारीला १७० रुपयांनी वाढल्यानंतर आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचे भाव प्रति १० ग्रॅम(तोळा) १,१४० रुपयांनी वाढले आहेत.

