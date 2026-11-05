Gold Rate Today: ट्रम्पला धक्का अन् सोनं-चांदीचे भाव गरम! खरेदीदारांची चिंता वाढली; 2 दिवसांत सोन्यात सर्वात मोठी वाढ; ताजा भाव किती?

Gold Silver Rate Today: धनत्रयोदशी जवळ येत असतानाच सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाला बसलेल्या धक्क्यानंतर पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल 8 टक्क्यांची घसरण झाली असून, दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या खाली आले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकन डॉलरही कमजोर झाल्याने गुंतवणूकदारांचा कल सोने आणि चांदीकडे वाढला आहे. याचा परिणाम भारतीय सराफा बाजारातही दिसून येत असून सणासुदीच्या काळातच किमती वाढल्या असून ग्राहकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. .गुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीतील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,34,000 रुपये, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,09,670 रुपये झाला आहे. मागच्या 2 दिवसांतच सोनं तब्बल 6,500 रुपयांनी महागलं असून जानेवारीनंतर 2 दिवसांतील ही सर्वात मोठी वाढ आहे..महाराष्ट्रात सोन्याचा भावगुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार,24 कॅरेट सोनं - 1,46,020 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,602 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,385 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,520 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,952 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज सकाळी चांदीही 10 हजारांनी महागली आहे. गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रासह दिल्लीतील सराफा बाजारात चांदीचा भाव 2,10,000 रुपये प्रति किलो झाला आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारासोबतच कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी महागले आहे. MCX वर सोनं तब्बल 1,700 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,45,900 रुपयांवर पोहचल आहे. तर चांदी 2,710 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 1,90,500 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.