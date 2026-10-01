Gold Rate Today: ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी सोनं स्वस्त! दसऱ्याआधी खरेदीदारांना मोठा दिलासा; पाहा मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रातील भाव

gold and silver rate today Maharashtra: आजपासून ऑक्टोबर महिना सुरू झाला असून, पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील घसरणीनंतर आता नवीन महिन्यातही सोनं स्वस्त होताना दिसत आहे. येत्या काही आठवड्यांत दसऱ्याच्या निमित्ताने सोनं खरेदीचा शुभ मुहूर्त असल्याने या घसरणीमुळे खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या एका आठवड्यात सोनं तब्बल 5 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, पाहा..सोन्याचा भाव1 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,49,240 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,924 रुपये इतका आहे. आज सोनं 330 रुपये प्रति तोळा तर 3,300 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,680 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,930 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,193 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,57,812 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,29,122 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,781 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,912 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या भावातील आकडेवारी23 सप्टेंबर रोजी सोनं 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होतं. आजच्या तुलनेत सोनं तब्बल 5 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.1 सप्टेंबर रोजीही सोन्याचा भाव 1,54,100 रुपये होता. त्यानंतर आज सोनं सुमारे 5 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.1 जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव 1,35,000 रुपये होता. त्या तुलनेत आज सोनं सुमारे 14 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.1 वर्षापूर्वी याच दिवशी सोन्याचा भाव 1,18,000 रुपये होता. म्हणजेच वर्षभरात सोनं सुमारे 31 हजार रुपयांनी महागलं आहे..चांदीचा भावआज सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सोन्यासोबत चांदीचा भावही घसरला आहे. आज चांदी 5 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,35,000 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. आजचा दर हा गेल्या 2 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.