Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोन्याचे भाव धडाम! ऑक्टोबरमध्ये 7,000 तर उच्चांकापासून 38,000 रुपयांनी स्वस्त; मुंबई-पुण्यात भाव किती?

Check 22K and 24K Rates in Mumbai and Pune: येत्या 10 दिवसांत दिवाळी आणि धनत्रयोदशी असल्याने, तसेच पुढच्या काळात लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार असल्याने तुम्हीही सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, या महिन्यात सोनं जवळपास 7 हजार रुपयांनी, तर उच्चांकापासून तब्बल 38 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्यापूर्वी आजचे ताजे भाव जाणून घ्या..सोन्याचा भावसोमवार 26 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,42,750 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,275 रुपये इतका आहे..Jio IPO GMP: जिओ IPO अलॉटमेंटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण; IPO मधून नफा होणार की नुकसान? GMP काय सांगतो?.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,085 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,07,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,706 रुपये प्रति ग्रॅम.10 ग्रॅम सोन्याचा दागिना कितीला?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,50,949 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,23,504 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,095 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,808 रुपयांना विकलं जात आहे..Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट.चांदीचा भाव26 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रसह दिल्लीमधील सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,20,000 रुपये झाला आहे. आज सलग चौथ्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे..सोनं-चांदी स्वस्त का होत आहे?जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे महागाई वाढण्याची चिंता आणि अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर आणखी वाढवू शक्यता यामुळे आता पुन्हा सोन्याच्या भावात नरमाई दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.