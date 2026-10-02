Gold Rate Today: ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार एवढे रुपये; पाहा ताजा भाव

Gold Prices Change at the Start of October: सोन्याच्या भावात चढ-उतार कायम आहे. गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली होती मात्र ऑक्टोबर महिना सुरू होताच सोन्याने पुन्हा तेजी दाखवली आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात वाढ झाली असून पुढच्या काही दिवसांत दसरा असताना ही भाववाढ झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या दरवाढीनंतर सोनं किती रुपयांना मिळतंय पाहा. .सोन्याचा भाव02 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,50,280 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,028 रुपये इतका आहे. आज सोनं 1,040 रुपयांनी महागलं आहे..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट02 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,775 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,12,710 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,271 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,58,908 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,891 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,30,022 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 13,002 रुपये दराने विकला जात आहे..Gold Price Prediction: सोनं पुन्हा महागणार? 2026 अखेरपर्यंत किती होणार भाव; 2027 मध्येही तेजीची शक्यता!.चांदीचा भावआज चांदी प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे. कालच चांदी तब्बल 5 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली होती. मात्र, आज चांदीचे दर स्थिर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.