Personal Finance
Gold Rate Today : बापरे! आज अचानक सोनं-चांदी इतकी का वाढली? चांदीने तर इतिहास रचला; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव
Gold and Silver Rate Today : सकाळी ९.३० वाजता MCX बाजारात सोन्याचा भाव २,००० रुपयांनी वाढून १,४५,००० या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहचला आहे.
Maharashtra Gold Rate : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपीय देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्यानंतर भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे धाव घेतली असून आज जगभरात आणि भारतात सोनं-चांदीच्या किमती आपल्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत.