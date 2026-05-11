Gold Rate Today: 1 वर्ष सोने खरेदी टाळा! मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याच्या बाजारात खळबळ; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Price Today: जागतिक ऊर्जा संकट आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत असताना काल रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात करत असल्याने त्याचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत गरज असेल तेव्हाच सोने खरेदी करावे असे पंतप्रधानांनी म्हटल्यानंतर आज सराफा बाजारात चर्चेला उधाण आले. चला जाणून घेऊयात आजचे नवे दर काय आहेत. .भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,52,490 रुपये प्रति तोळा आणि 15,249 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,790 रुपये प्रति तोळा आणि 13,979 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,400 रुपये प्रति तोळा आणि 11,440 रुपये प्रति ग्रॅममोदींच्या भाषणानंतर आज सकाळच्या सत्रात सोन्याचे भाव स्थिर दिसले. आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल 28 हजारांनी स्वस्त आहे.एका वर्षाचा भाव बघता सोनं 95,880 रुपायांवरून आज 1.52 लाख झाले आहे. म्हणजेच वर्षभरात सोनं तब्बल 56 हजारांनी महाग झालं आहे.1 मेच्या तुलनेत आज सोनं 2,400 रुपयांनी महागलं आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, जळगाव आणि इतर शहरांमधील 24 कॅरेट सोन्याचे भाव 320 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,52,340 रुपये प्रति तोळा आणि 15,234 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,640 रुपये प्रति तोळा आणि 13,964 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,250 रुपये प्रति तोळा आणि 11,425 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,75,000 रुपये आहे. आज चांदीचा भाव 5 हजारांनी वाढला आहे.चांदीचा भाव सलग तिसऱ्या भाव वाढला.चांदी सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.45 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजारमोदींच्या भाषणानंतर मात्र देशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 425 रुपयांनी कमी होऊन 1,52,080 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव मात्र 1,000 रुपयांनी वाढून 2,62,955 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.