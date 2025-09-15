Gold Rate Today : आज अचानक उतरले सोन्याचे दर! किती हजारांनी स्वस्त झालं, पाहा एका क्लिकवर

सोन्याचे दर रोज बदलत असतातआज सोन्याचा दर किती आहे जाणून घ्या.Gold Price Today : भारतातील सोन्याच्या बाजारात आज तेजीचा ट्रेंड दिसून आला असून २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम रुपये १,११,०६० पर्यंत पोहोचली आहे. हा वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दरांमुळे आणि दिवाळीच्या तयारीमुळे झालेला आहे. सोन्याच्या किमतींवर जागतिक आर्थिक घडामोडी, रुपया-डॉलर विनिमय दर आणि सणासुदीच्या मागणीचा मोठा प्रभाव पडतो. गुंतवणूकदारांसाठी हे सोन्याच्या दागिने, नाणी किंवा बारमध्ये गुंतवणूक करण्याचा योग्य काळ ठरू शकतो, कारण सोना नेहमीच महागाईविरोधातील मजबूत संरक्षण म्हणून ओळखला जातो. .आज सोन्याचा दर किती?आजच्या किमतींनुसार, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅमला १,०१,८०० रुपये असून, १८ कॅरेटसाठी ८३,२९० रुपये आहे. या दरांमध्ये मेकिंग चार्जेस आणि जीएसटीचा समावेश नाही, ज्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीवेळी थोडा फरक पडू शकतो.भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये किमती वेगवेगळ्या आहेत कारण स्थानिक कर, दागिने शुल्क आणि बाजारातील स्पर्धा यांचा परिणाम होतो..PM Kisan Yojana: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये येणार; नाव यादीत आहे का, कसं तपासाल?.नवी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,११,२१० रुपये असली तरी चेन्नईत ती १,११,३८० रुपयेपर्यंत खाली आहे. मुंबईत १,११,०६० रुपये, इतकी आहे. दक्षिण भारतातील शहरांमध्ये किमती अधिक चढ-उतार आहे जे मागणीच्या आधारावर असते..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...सोन्याच्या किमतींवर प्रभाव टाकणाऱ्या घटकांमध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर निर्णयांचा समावेश आहे, ज्यामुळे जागतिक सोन्याचे दर वाढले आहेत. तसेच भारतातील सणांच्या हंगामामुळे मागणी वाढली आहे. गुंतवणूकदारांना सल्ला आहे की हॉलमार्क्ड सोन्याची खरेदी करावी ज्यामुळे शुद्धतेची हमी मिळते. भविष्यातील ट्रेंडनुसार सोन्याच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः धनत्रयोदशी आणि दिवाळीपूर्वी. सोन्यात गुंतवणूक करताना बाजारातील चढ-उतारांचा विचार करून निर्णय घ्यावा..FAQs What are the current gold prices in India?भारतात सध्या सोन्याचे भाव काय आहेत?२४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१२०,५६८, २२ कॅरेटसाठी ₹१११,०७५ आणि १८ कॅरेटसाठी ₹९०,८८१ आहे.Why do gold prices vary across Indian cities?भारतातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव का बदलतात?स्थानिक कर, दागिने बनवण्याचे शुल्क आणि मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर प्रत्येक शहरात सोन्याचे भाव वेगळे असतात.What factors influence gold prices in India?भारतातील सोन्याच्या किमतींवर कोणते घटक प्रभाव टाकतात?आंतरराष्ट्रीय सोन्याचे दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, सणासुदीची मागणी आणि जागतिक आर्थिक घडामोडी यांचा प्रभाव पडतो.Why are gold prices higher during festive seasons?सणासुदीच्या काळात सोन्याचे भाव जास्त का असतात?दिवाळी, धनतेरस यांसारख्या सणांमुळे सोन्याची मागणी वाढते, ज्यामुळे किमतीत वाढ होते.Is it a good time to invest in gold?सध्या सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का?सणांच्या हंगामात मागणी वाढल्याने आणि किमतीत तेजी असल्याने हॉलमार्क्ड सोन्यात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.