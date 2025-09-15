Personal Finance

Gold Rate Today : आज अचानक उतरले सोन्याचे दर! किती हजारांनी स्वस्त झालं, पाहा एका क्लिकवर

Gold and Silver Price Today : आज भारतात २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोन्याचे दर काय आहेत, जाणून घ्या.
Gold Price Today

Gold Rate Today

Saisimran Ghashi
  • सोन्याचे दर रोज बदलत असतात

  • आज सोन्याचा दर किती आहे जाणून घ्या

Gold Price Today : भारतातील सोन्याच्या बाजारात आज तेजीचा ट्रेंड दिसून आला असून २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम रुपये १,११,०६० पर्यंत पोहोचली आहे. हा वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दरांमुळे आणि दिवाळीच्या तयारीमुळे झालेला आहे. सोन्याच्या किमतींवर जागतिक आर्थिक घडामोडी, रुपया-डॉलर विनिमय दर आणि सणासुदीच्या मागणीचा मोठा प्रभाव पडतो. गुंतवणूकदारांसाठी हे सोन्याच्या दागिने, नाणी किंवा बारमध्ये गुंतवणूक करण्याचा योग्य काळ ठरू शकतो, कारण सोना नेहमीच महागाईविरोधातील मजबूत संरक्षण म्हणून ओळखला जातो.

