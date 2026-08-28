Gold Rate Today: रक्षाबंधनाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! बहिणीसाठी दागिना घेण्याची सुवर्णसंधी? पाहा आजचा ताजा भाव

Check Today’s 22K and 24K Gold Rates: भारतीयांसाठी सोनं म्हणजे एक परंपरेचा भाग आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात महाग झालेल सोनं रक्षाबंधनच्या दिवशी एकदम स्वस्त झालं. आज सलग चौथ्या दिवशी भाग घसरले असून रक्षाबंधनच्या दिवशीच मोठी घसरण झाल्याने आता ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे खरेदी करण्याआधी तुमच्या भागात सोनं किती रुपयांना मिळतंय ते पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,982 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,650 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,19,870 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,987 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा कितीला?वरती दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,69,002 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,38,282 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं 16,900 रुपये आणि 13,828 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात आज सलग चौथ्या दिवशी घसरण झाली आहे.आज सोनं तब्बल 3,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 316 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं आहे.गेल्या 4 दिवसांत सोनं सुमारे 4,200 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.मात्र ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता 1 ऑगस्टच्या तुलनेत आज सोनं 15 हजारांनी महाग आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर होत मात्र आज तब्बल 19 हजारांनी महागलं.आज सोनं उच्चांकापासून 21 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,59,870 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,987 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,46,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,665 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,20,120 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,012 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावरक्षाबंधनाच्या मूहर्तावर सोन्यासोबतच चांदी देखील स्वस्त झाली आहे. 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 रुपये आहे. आज चांदी 5 हजारांनी स्वस्त झाली असून उच्चांकापासून 1.65 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.