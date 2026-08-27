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Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?

Check Today’s latest 22K & 24K Gold Prices: रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधी सोन्याच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली असून ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात आज 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोनं किती रुपयांना मिळतंय, जाणून घ्या.
Check Today’s 22K & 24K Gold Prices

Gold Prices Fall Ahead of Raksha Bandhan

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price drop 22k, 24k, 18k: रक्षाबंधन एक दिवसावर असताना सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. गेली 2 आठवडे मोठी वाढ झाल्यानंतर आता सोन्याच्या भावात घसरण सुरू झाली असून आज 27 ऑगस्टला दरात आणखी घसरण झाली आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या भागात सोनं नेमकं किती रुपयांना मिळतंय जाणून घ्या.

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