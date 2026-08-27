Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?

Gold Price drop 22k, 24k, 18k: रक्षाबंधन एक दिवसावर असताना सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. गेली 2 आठवडे मोठी वाढ झाल्यानंतर आता सोन्याच्या भावात घसरण सुरू झाली असून आज 27 ऑगस्टला दरात आणखी घसरण झाली आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या भागात सोनं नेमकं किती रुपयांना मिळतंय जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव27 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,62,980 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 16,298 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट27 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,49,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,940 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,22,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,224 रुपये प्रति ग्रॅमतर सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं हे मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,72,348 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोन्याचे भाव सलग तिसऱ्या दिवशी घसरले.आज सोनं 770 रुपये प्रति तोळा इतकं स्वस्त झालं.24 तारखेपर्यंत ऑगस्ट महिन्यात सोनं 20 हजारांनी महागलं होत.गेल्या 3 दिवसांत सोनं 1 हजारांनी स्वस्त झालं.आजचा भाव उच्चांकापासून आता 18 हजारांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजार आज कमोडिटी बाजार MCX वर सकाळी 10 वाजता सोनं 1500 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,58,165 रुपये तर चांदी 1 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,38,700 रुपयांवर वयवाहर करत आहे .चांदीचा भावआज चांदी प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे. सलग 7 व्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असून ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता चांदी 25 हजारांनी महागली आहे. दरम्यान सोन्याच्या तुलनेत या महिन्यात चांदीचे भाव स्थिर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.