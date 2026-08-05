Gold Rate Today: RBI च्या निर्णयानंतर ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?

Gold Price Today: 5 ऑगस्टला सकाळी सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा मोठा बदल झाला. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच घसरत गेलेल दर आज पहिल्यांदा वाढले. RBI च्या रेपो दराच्या निर्णयानंतर सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली असली तरी फक्त RBI च्या निर्णयाचा त्यावर परिणाम झालेला नाही. आजच्या वाढीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहुयात. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 05 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,45,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,575 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,360 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,931 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,121 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीऑगस्ट महिन्यात आज पहिल्यांदा भाव वाढले.जुलै महिन्याच्या शेवटच्या 2 दिवसांत सोनं सुमारे 1,090 रुपयांनी महाग झालं होत. त्यानंतर पुढचे 4 दिवस सोन्यात घसरण झाली होती.आज सोनं सुमारे 1,750 रुपये प्रति तोळा आणि 175 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं महाग झालं आहे.वाढ झाली असली तरी सोनं उच्चांकापासून तब्बल 34,300 रुपयांनी स्वस्त आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत. त्या तुलनेत आज सोनं 5 हजारांनी महाग झालयं..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 05 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,590 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,375 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,460 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,831 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव05 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,40,000 रुपये आहे. आज तब्बल 8 दिवसानंतर चांदीच्या भावात बदल झाला असून प्रति किलो 5 हजारांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.