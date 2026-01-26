Gold Rate Today : प्रजासत्ताकदिनी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही चमकली; जाणून घ्या आजचे भाव

Silver Price Today : जागतिक स्थरावर सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढल्यामुळे सोने आणि चांदीच्या दरांनी विक्रमी पातळी गाठली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेला भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक अनिश्चितता याचा बाजारावर परिणाम झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव $5,000 च्या पुढे गेला, तर चांदीचा भाव $100 च्या वर पोहोचला. देशभरातही आज सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहे. .Goodreturns च्या वृत्तानुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २,४५० रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,६२,८६० रुपये झाला आहे तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४९,३०० इतका आहे. १९ जानेवारी ते २५ जानेवारी दरम्यान एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचे भाव तब्बल १६,४८० रुपये तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १५,१०० रुपयांनी वाढला आहे. .Post Office FD : पोस्टात 1 लाख रुपयांची FD केली तर तुम्हाला किती व्याज मिळेल? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत .२०२५ मध्ये सोन्याच्या किमतींमध्ये ६४% इतकी मोठी वाढ झाली आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीची सातत्यपूर्ण मागणी, अमेरिकेच्या चलनविषयक धोरणातील सैलपणा, मध्यवर्ती बँकांकडून झालेली मजबूत खरेदी आणि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) मधील विक्रमी गुंतवणूक यामुळे सोन्याच्या भाववाढीला पाठबळ मिळाले. तर २०२६ च्या २५ दिवसांमध्येच सोन्याचे भाव आतापर्यंत १६% पेक्षा अधिक वाढले आहेत.दरम्यान, चांदीच्या किमतींमध्ये मागील वर्षी झालेल्या १४७% वाढीनंतरही तेजी कायम आहे. .चांदीचा भाव मागच्या एका आठवड्यात चांदीचा भाव सुमारे ४०,००० रुपयांनी वाढला आहे. त्यात आज पुन्हा वाढ झाली आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव ५,००० रुपयांनी वाढून ३,४०,००० रुपये प्रति किलो इतका आहे..Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदी राज्यात मुंबई, नागपूर, पुणे, जळगाव, छ. संभाजीनगर आणि कोल्हापूर शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल २,५०० रुपयांनी वाढून १,६२,७१० रुपये झाला आहे तर २२ कॅरेटचा भाव १,४९,१५० रुपये आहे. दरम्यान चांदीचा भावही ५ हजार रुपयांनी वाढून ३,४०,००० प्रति किलो झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.