Gold Rate Today : प्रजासत्ताकदिनी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही चमकली; जाणून घ्या आजचे भाव

Maharashtra Gold Rate : जगभरातील घटनांचा प्रभाव सोनं-चांदीवर होत असल्याने २०२६ च्या पहिल्या २६ दिवसांतच सोनं प्रति १० ग्रॅम जवळपास १९,००० रुपयांनी वाढलं आहे तर चांदीही २६ जानेवारीपर्यंत प्रति किलो तब्बल ४५,००० रुपयांनी वाढली आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Silver Price Today : जागतिक स्थरावर सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढल्यामुळे सोने आणि चांदीच्या दरांनी विक्रमी पातळी गाठली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेला भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक अनिश्चितता याचा बाजारावर परिणाम झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव $5,000 च्या पुढे गेला, तर चांदीचा भाव $100 च्या वर पोहोचला. देशभरातही आज सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहे.

