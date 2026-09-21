Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर

Gold Price Today Maharashtra: ऑगस्ट महिन्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात चढ-उतार कायम दिसून येत आहे. अमेरिकन फेड रिजर्वच्या निर्णयानंतर सलग 2 दिवस महाग झालेल सोनं गेल्या दोन दिवसांत पुन्हा स्वस्त झालं. सुणासुदीच्या काळात दरात घसरण झाल्याने आणि येत्या काळात दसरा-दिवाळी सारखे सण तसेच लग्नसराईचा काळ असल्याने ग्राहकांना यामुळे दिलासा मिळाला. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे जाणून घ्या... .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव21 सप्टेंबर 2026 रोजी ऐन गौरी-गणपतीच्या काळात Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,55,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,568 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,270 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,760 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,676 रुपये प्रति ग्रॅम.Bank Holiday: पुढच्या आठवड्यात बँका कधी सुरू, कधी बंद? अनंत चतुर्दशीला बँकाना सुट्टी? पाहा पूर्ण अपडेट.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,64,619 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,34,694 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,462 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,469 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीचालू वर्षात सोन्याच्या दरात अनेक मोठे चढ-उतार दिसून आले आहेत. जानेवारी महिन्यात उच्चांक गाठल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत सोनं 1.35 लाख ते 1.70 लाख याच दरम्यान व्यवहार करताना दिसले. गेल्या दोन दिवसात सलग घसरण झाली असली तरी 1 सप्टेंबरच्या तुलनेत आज सोनं 1,500 रुपयांनी महाग झालं. तर उच्चांकापासून 25 हजारांनी स्वस्त आहे..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .चांदीचा भाव21 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव 5 हजारांनी घसरून प्रति किलो 2,50,000 रुपये झाला आहे. सलग 2 दिवसांत मोठी वाढ झाल्यानंतर आज चांदीदेखील सोन्याप्रमाणे स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.