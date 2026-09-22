Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोनं कितीला विकलं जातंय?

Check 24K, 22K and 18K Gold Price Today: सोन्याच्या भावातील चढ-उतार नेहमीप्रमाणे सुरूच आहेत. ऑगस्ट महिन्यात महाग झालेलं सोनं सप्टेंबरमध्ये स्वस्त होण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, गेल्या आठवड्याभरात सोन्याच्या भावात पुन्हा वाढ झाल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण येत्या काही दिवसांत दसरा, दिवाळी तसेच लग्नसराईचा काळ सुरू होणार असल्याने अनेकांना सोनं खरेदी करायचं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याचा विचार असेल, तर दररोजचे भाव पाहणे महत्त्वाचे ठरते..सोन्याचा भाव22 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,475 रुपये इतका आहे..UPI MDR: UPI पेमेंटवर MDR चार्ज कुणाकडून घेणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टच सांगितलं! ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट22 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,185 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,16,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,606 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,63,638 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 16,364 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,33,887 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 13,389 रुपये दराने विकला जात आहे..Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?.चांदीचा भावआज सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे, मात्र चांदीचा भाव स्थिर आहे. आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. गेल्या 10 दिवसांत चांदीच्या भावात 5 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.