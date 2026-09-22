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Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोनं कितीला विकलं जातंय?

Gold Prices See a Major Change Before the Festive Season: दसरा, दिवाळी आणि लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना सोन्याच्या दरात पुन्हा बदल पाहायला मिळत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा ताजा भाव किती आहे, जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Change Ahead of Dussehra-Diwali; Check 10 Gram Gold Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 24K, 22K and 18K Gold Price Today: सोन्याच्या भावातील चढ-उतार नेहमीप्रमाणे सुरूच आहेत. ऑगस्ट महिन्यात महाग झालेलं सोनं सप्टेंबरमध्ये स्वस्त होण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, गेल्या आठवड्याभरात सोन्याच्या भावात पुन्हा वाढ झाल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. कारण येत्या काही दिवसांत दसरा, दिवाळी तसेच लग्नसराईचा काळ सुरू होणार असल्याने अनेकांना सोनं खरेदी करायचं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याचा विचार असेल, तर दररोजचे भाव पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

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