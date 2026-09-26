Gold Rate Today: सप्टेंबरअखेर सोनं 11 हजारांनी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात भाव किती?

भारतीयांसाठी सोनं ही केवळ एक गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे सोन्याच्या भावातील बदल खरेदीचा निर्णय घेताना महत्त्वाचा ठरतो. यातच आता सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सोनं स्वस्त होऊ लागल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या आठवड्यात सोनं तब्बल 3,400 रुपयांनी स्वस्त झालं असून, महिनाभरात सोन्याच्या दरात 11 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे..सोन्याचा भाव26 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,52,680 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,268 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट26 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,39,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,995 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,451 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,61,446 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 16,145 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,32,099 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 13,210 रुपये दराने विकला जात आहे..चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,45,000 रुपायांना विकली जात आहे. सोन्याच्या तुलनेत चांदीच्या भावात गेल्या 3 महिन्यांपासून स्थिरता दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.